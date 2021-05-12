Сход с рельсов порожних вагонов привел к задержке поездов в Карелии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 74,04 (-0,12) Инвестиции, 14:02
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 89,85 (-0,16) Инвестиции, 14:02
За сообщение о подготовке взрыва в школе в Крыму возбудили уголовное дело Общество, 19:06 Джей-Зи, Тина Тернер и Foo Fighters войдут в Зал славы рок-н-ролла Стиль, 18:58 Фигуристы Тарасова и Морозов рассказали о причинах перехода к Тутберидзе Спорт, 18:51 Суд арестовал устроившего стрельбу в гимназии Казани Общество, 18:40 Плейлисты, мода и аутентичность: ритмы большого города РБК Стиль и Armani Exchange, 18:37 Беглов ответил на вопрос депутата о российской «столице задержаний» Политика, 18:28 Стрелок из Казани в зале суда. Видео Общество, 18:26 Telegram оштрафовали на 5 млн руб. за неудаление запрещенного контента Бизнес, 18:19 Казанский стрелок признал вину и заявил об отсутствии тяжелых заболеваний Общество, 18:17 MoneyGram позволит покупать и обналичивать криптовалюту клиентам из США Крипто, 18:17 Эксперты назвали округа Москвы с максимально подорожавшими новостройками Недвижимость, 18:15 «Аэрофлот» пообещал «существенные преимущества» для прошедших вакцинацию Бизнес, 18:14 SWIFT протестирует проведение платежей в цифровых валютах Финансы, 18:14 Сход с рельсов порожних вагонов привел к задержке поездов в Карелии Общество, 18:03
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Сход с рельсов порожних вагонов привел к задержке поездов в Карелии

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На станции Заделье в Карелии сошли с рельсов 19 порожних грузовых вагонов, сообщается на сайте Главного управления МЧС по республике. Так как железная дорога на этой станции одноколейная, из-за аварии пассажирский поезд дальнего следования № 015А Мурманск — Москва задерживается в пути, он находится на станции Кондопога.

На место аварии направили восстановительные поезда из Петрозаводска и Медвежьегорска. Всего в сошедшем с рельсов составе 69 порожних вагонов.

Октябрьская железная дорога сообщает, что из-за инцидента ожидается задержка трех поездов дальнего следования: № 15 и № 91 Мурманск — Москва, № 16 Москва — Мурманск. По данным Октябрьской дороги, с рельсов сошли 14 пустых вагонов грузового поезда. В результате аварии движение на участке Петрозаводск — Медвежья Гора приостановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Сход вагонов с рельсов нарушил движение пассажирских поездов в Забайкалье
Общество
Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Следователи проводят проверку по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 263 УК). Авария привела к обрыву электропроводов у станции Заделье, задержаны два поезда, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК.

16 марта на перегоне Сыростан — Хребет в Челябинской области сошли с рельсов около 20 вагонов грузового поезда, груженного углем. По предварительным данным, у состава сработала тормозная система, в результате оторвались с 26-го по 68-й вагон. Авария привела к повреждению трех опор контактной сети и около 500 м железнодорожного полотна. В пути задерживалось несколько пассажирских поездов, было отменено несколько электричек.

Карелия сход с рельсов задержка поездов
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн кинотеатр Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн кинотеатр
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Хабаровском крае произошла утечка топлива после схода с рельсов цистерн
Общество
В Амурской области восстановили движение поездов после аварии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter