Сход с рельсов порожних вагонов привел к задержке поездов в Карелии

Фото: МЧС России

На станции Заделье в Карелии сошли с рельсов 19 порожних грузовых вагонов, сообщается на сайте Главного управления МЧС по республике. Так как железная дорога на этой станции одноколейная, из-за аварии пассажирский поезд дальнего следования № 015А Мурманск — Москва задерживается в пути, он находится на станции Кондопога.

На место аварии направили восстановительные поезда из Петрозаводска и Медвежьегорска. Всего в сошедшем с рельсов составе 69 порожних вагонов.

Октябрьская железная дорога сообщает, что из-за инцидента ожидается задержка трех поездов дальнего следования: № 15 и № 91 Мурманск — Москва, № 16 Москва — Мурманск. По данным Октябрьской дороги, с рельсов сошли 14 пустых вагонов грузового поезда. В результате аварии движение на участке Петрозаводск — Медвежья Гора приостановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Следователи проводят проверку по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 263 УК). Авария привела к обрыву электропроводов у станции Заделье, задержаны два поезда, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК.