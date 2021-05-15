В Самарской области 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

Видео: СК РФ

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В Самарской области на Куйбышевской железной дороге сошли с рельсов грузовые вагоны, авария вызовет задержку поездов. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС.

«Погибших и пострадавших нет, по предварительной информации произошел сход разногрузных вагонов (каменный уголь, пиломатериалы, металл), опасных грузов нет», — уточняется в сообщении.

Авария произошла в районе населенного пункта Тоузаково Кинель-Черкасского района на 1200-м километре железной дороги. Повреждены контактные линии передач, на месте работают оперативные службы. Будут задействованы два аварийно-спасательных поезда. «Прогнозируется задержка поездов», — предупредили в МЧС.