В ООН выразили обеспокоенность по поводу удара по редакциям СМИ в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен авиаударом, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика, передает Associated Press.

Дюжаррик отметил, что в результате авиаудара было разрушено высотное здание в городе Газа, где расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры.

«Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой», — сказал Дюжаррик.

Ранее израильская армия разрушила высотное здание в Газе. В Израиле заявили, что этот дом использовала военная разведка группировки ХАМАС. В этой же высотке находились офисы некоторых СМИ, в том числе Associated Press и телеканала Al Jazeera.