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Палестино-израильский конфликт ,  
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В ООН выразили обеспокоенность по поводу удара по редакциям СМИ в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен авиаударом, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика, передает Associated Press.

Дюжаррик отметил, что в результате авиаудара было разрушено высотное здание в городе Газа, где расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры.

«Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любые неизбирательные удары по гражданским лицам и структурам СМИ нарушают международное право и должны быть предотвращены любой ценой», — сказал Дюжаррик.

Израильская армия разрушила многоэтажку в секторе Газа
Общество
Фото:Ashraf Amra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее израильская армия разрушила высотное здание в Газе. В Израиле заявили, что этот дом использовала военная разведка группировки ХАМАС. В этой же высотке находились офисы некоторых СМИ, в том числе Associated Press и телеканала Al Jazeera.

Армия обороны Израиля сообщила, что перед ударом предупредила находившихся в здании об атаке, чтобы они успели покинуть высотку.

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось с уличных столкновений в Иерусалиме между арабскими протестующими и израильской полицией. В ситуацию вмешался ХАМАС, когда Израиль не исполнил его требования об отводе полиции, группировка начала обстреливать страну ракетами. Израиль ответил обстрелами сектора Газа.

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