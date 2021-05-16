Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Более 80 тыс. жителей двух регионов России остались без электричества Общество, 01:39 Звезда советской эстрады Джордже Марьянович умер от COVID-19 Общество, 01:30 В Чехии заявили об ожидании разъяснений от Москвы по работе посольства Политика, 01:10 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 01:10 Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное Политика, 01:00 СМИ узнали о решении Зидана покинуть пост главного тренера «Реала» Спорт, 00:45 Израиль нанес удар по дому главы штаба спецопераций ХАМАС Политика, 00:30 Как поддержать человека, не решая за него проблемы РБК Стиль и Victory Park, 00:05 Пожар на складе в Подмосковье охватил 5 тыс. кв. м Общество, 00:00 «Спартак» или «Локо» окажется в Лиге чемпионов? Анонс последнего тура РПЛ Спорт, 00:00 Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера аутсайдера ФНЛ Спорт, 15 мая, 23:58 ЕС потребовал пересмотреть решение о списке недружественных России стран Политика, 15 мая, 23:33 ХАМАС объявил об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа Политика, 15 мая, 23:28 Партия «Зеленые» выбрала нового председателя перед выборами в Думу Политика, 15 мая, 23:06
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Высылки дипломатов ,  
0 

В Чехии заявили об ожидании разъяснений от Москвы по работе посольства

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька пока не может сказать, как будет работать чешское диппредставительство после внесения республики в список недружественных России государств, Прага ожидает от Москвы разъяснений по этому поводу. Слова дипломата привел портал irozhlas.cz.

По мнению посла, Москва должна была объяснить чешской стороне, что внесение в список недружественных стран «будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств» Чехии в России.

«Будем ждать российской реакции», — сказал Пивонька.

МИД Чехии оценил включение в перечень недружественных России стран
Политика
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

Он отметил, что чешское посольство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате только 19 местных служащих.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий найм сотрудников в диппредставительства недружественных России стран. В мае правительство опубликовало перечень государств, которые совершают недружественные действия в отношении России, в список попали США и Чехия.

По новым правилам, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

В середине апреля Чехия заподозрила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах в деревне Врбетице в 2014 году и объявила российских дипломатов персонами нон грата. В ответ Москва также выслала чешских дипломатических сотрудников. Россия отрицает все обвинения в причастности к взрывам.

Чехия посол Россия
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
МИД Чехии оценил включение в перечень недружественных России стран
Политика
Премьер Чехии призвал все страны ЕС начать высылку российских дипломатов
Политика
ЕС потребовал пересмотреть решение о списке недружественных России стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter