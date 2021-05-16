В Чехии заявили об ожидании разъяснений от Москвы по работе посольства

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька пока не может сказать, как будет работать чешское диппредставительство после внесения республики в список недружественных России государств, Прага ожидает от Москвы разъяснений по этому поводу. Слова дипломата привел портал irozhlas.cz.

По мнению посла, Москва должна была объяснить чешской стороне, что внесение в список недружественных стран «будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств» Чехии в России.

«Будем ждать российской реакции», — сказал Пивонька.

Он отметил, что чешское посольство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате только 19 местных служащих.