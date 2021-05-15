В Пермском крае школьницы устроили пожар на ферме ради ролика в TikTok

Фото: МВД России по Пермскому краю

В Нытвенском районе Пермского края две школьницы хотели поджечь сено на ферме, чтобы записать ролик для социальной сети TikTok, и случайно спалили имущество на 150 тыс. руб. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД.

«Подростки пробрались на местную ферму, нашли две скирды соломы общим объемом более 195 тонн и стали поджигать сухие стебли растений, а затем тушить их. Игры с огнем привели к плачевному результату», — отмечается в сообщении.

Пламя разгорелось, девочки не смогли его самостоятельно потушить, испугались и убежали. В пожаре сгорело имущество фермы на 150 тыс. руб. На место происшествие прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. Виновных нашли после опроса местных жителей.

С подростками и их родителями проведены разъяснительные беседы. На родителей составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП («Неисполнение родителями и законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Позже комиссия по делам несовершеннолетних решит вопрос о постановке школьниц на профилактический учет в полиции.