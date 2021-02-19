На Сахалине депутат лишился мандата после видео в TikTok
Депутат из сахалинского города Томари Сергей Булатов написал заявление о выходе из состава районного собрания после того, как он опубликовал видеозаписи с нецензурными песнями в социальной сети TikTok. Об этом «РИА Новости» сообщила глава представительного органа Валентина Новикова.
«Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата)», — заявила она, добавив, что он написал заявление по собственному желанию.
РБК обратился за комментарием в Собрание депутатов и администрацию Томаринского городского округа.
Ранее Булатов выкладывал в TikTok ролики, на которых он курит электронные сигареты, танцует и подпевает нецензурным песням в присутствии своих детей, писал местный портал SKR.SU. Ролики из соцсети он уже удалил.