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Политика ,  
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На Сахалине депутат лишился мандата после видео в TikTok

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Депутат из сахалинского города Томари Сергей Булатов написал заявление о выходе из состава районного собрания после того, как он опубликовал видеозаписи с нецензурными песнями в социальной сети TikTok. Об этом «РИА Новости» сообщила глава представительного органа Валентина Новикова.

«Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата)», — заявила она, добавив, что он написал заявление по собственному желанию.

РБК обратился за комментарием в Собрание депутатов и администрацию Томаринского городского округа.

Ранее Булатов выкладывал в TikTok ролики, на которых он курит электронные сигареты, танцует и подпевает нецензурным песням в присутствии своих детей, писал местный портал SKR.SU. Ролики из соцсети он уже удалил.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Центр управления регионом (ЦУР) Сахалинской области в конце января попросил правоохранителей инициировать проверку по данному факту и дать оценку действиям депутата, передавал Sakh.com.

Булатов являлся депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Первый секретарь сахалинского обкома политического объединения Павел Ашихмин рассказал Sakh.com, что после появления роликов Булатова вызвали для дачи объяснений в рамках начатого «персонального дела». Но он, не дожидаясь решения партии, сам подал заявление о выходе из КПРФ.

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«Не могу сказать, что решение в отношении него однозначно подразумевало бы исключение из партии, все-таки многое бы зависело от его объяснений, отношения. Могло все ограничиться дисциплинарными мерами. Но вот такое решение он самостоятельно принял», — заявил Ашихмин.

Булатов стал депутатом собрания Томаринского городского округа в 2017 году. После избрания он продолжал работать пожарным Томаринского пожарного отряда.

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