На Сахалине депутат лишился мандата после видео в TikTok

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Депутат из сахалинского города Томари Сергей Булатов написал заявление о выходе из состава районного собрания после того, как он опубликовал видеозаписи с нецензурными песнями в социальной сети TikTok. Об этом «РИА Новости» сообщила глава представительного органа Валентина Новикова.

«Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата)», — заявила она, добавив, что он написал заявление по собственному желанию.

РБК обратился за комментарием в Собрание депутатов и администрацию Томаринского городского округа.

Ранее Булатов выкладывал в TikTok ролики, на которых он курит электронные сигареты, танцует и подпевает нецензурным песням в присутствии своих детей, писал местный портал SKR.SU. Ролики из соцсети он уже удалил.