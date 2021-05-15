Общество , 15 мая, 20:26
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В Екатеринбурге загорелись пилорама и садовые дома на площади 2 тыс. кв.м
В Екатеринбурге вспыхнули пилорама и садовые дома на улице Учителей. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС, передает ТАСС.
«Тушение пожара в Екатеринбурге по улице Учителей продолжается. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров», — уточняется в сообщении.
Работу пожарных осложняют высокая температура, быстрое распространение огня, плотная застройка и сильное задымление. Существует угроза распространения на коллективные сады, административные здания и газовую котельную.