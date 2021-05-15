В Екатеринбурге загорелись пилорама и садовые дома на площади 2 тыс. кв.м

В Екатеринбурге вспыхнули пилорама и садовые дома на улице Учителей. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС, передает ТАСС.

«Тушение пожара в Екатеринбурге по улице Учителей продолжается. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров», — уточняется в сообщении.

Работу пожарных осложняют высокая температура, быстрое распространение огня, плотная застройка и сильное задымление. Существует угроза распространения на коллективные сады, административные здания и газовую котельную.