Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу Общество, 21:38 Высылаемая пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью Политика, 21:26 «Лестер» обыграл «Челси» и впервые завоевал Кубок Англии Спорт, 21:25 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 20:59 Акции техов рухнули: какие бумаги купить на просадке Pro, 20:59 Ветер сдул с фасада Госдумы букву А Город, 20:52 Хавбек «Локомотива» согласовал пятилетний контракт с ЦСКА Спорт, 20:37 В Екатеринбурге загорелись пилорама и садовые дома на площади 2 тыс. кв.м Общество, 20:26 Стало известно имя капитана сборной России на чемпионате мира по хоккею Спорт, 20:26 Эксперты назвали место Китая в «марсианской гонке» после успешной посадки Технологии и медиа, 20:21 СМИ сообщили о приостановке иностранными авиакомпаниями рейсов в Израиль Политика, 20:16 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 20:10 Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное Политика, 20:00 Израильская армия разрушила в секторе Газа дом замглавы политбюро ХАМАС Политика, 20:00
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге загорелись пилорама и садовые дома на площади 2 тыс. кв.м

Фото:МЧС России по Свердловской области Фото:МЧС России по Свердловской области Фото:МЧС России по Свердловской области Фото:МЧС России по Свердловской области Фото:МЧС России по Свердловской области
Фото: МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге вспыхнули пилорама и садовые дома на улице Учителей. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС, передает ТАСС.

«Тушение пожара в Екатеринбурге по улице Учителей продолжается. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров», — уточняется в сообщении.

СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах
Общество

Работу пожарных осложняют высокая температура, быстрое распространение огня, плотная застройка и сильное задымление. Существует угроза распространения на коллективные сады, административные здания и газовую котельную.

Ранее в Екатеринбурге загорелись кровля и чердачные перекрытия восьмиэтажного жилого дома на улице Шейнкмана. Жильцов эвакуировали, о пострадавших не сообщалось. Площадь пожара составила 500 кв. м.

Екатеринбург Пожар МЧС
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Краснодарском крае произошел пожар в недостроенном детском саду
Общество
В Саратовской области 9 мая пожарных вызвали тушить Beerlin
Общество
СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter