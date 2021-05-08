СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в частном автосервисе в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе управления Следственного Комитета России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, возгорание в автосервисе произошло после взрыва газового баллона.

Ранее в пресс-службе МЧС по Московской области сообщали о возгорании двухэтажного нежилого здания. ТАСС сообщал, что этом здании находились кислородные баллоны, а также один баллон с пропаном.