Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Премьер Италии заявил о не реализованной «мечте Евросоюза» Политика, 02:32 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 02:10 СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах Общество, 01:49 Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Лигачева назвал причину его смерти Общество, 01:45 В результате столкновений в Иерусалиме пострадали свыше 160 человек Политика, 01:34 Фотомодель Синтюреву признали невиновной в нападении на депутата Общество, 01:08 Какие данные обо мне собирает смартфон РБК и M.Video, 01:03 Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева Общество, 00:23 Верный рецепт: как недоучка в эпоху стартапов сделал $2 млрд на сэндвичах Pro, 00:06 Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 00:03 В США два россиянина признали вину в киберпреступлениях Общество, 07 мая, 23:53 В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против России Политика, 07 мая, 23:48 УЕФА простил девять клубов Суперлиги за €15 млн с каждого Спорт, 07 мая, 23:23 Как менялось жилье военнослужащих в Российской Империи, СССР и России РБК и ПСБ, 07 мая, 23:22
Общество ,  
0 

СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в частном автосервисе в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе управления Следственного Комитета России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении ведомства.

Число жертв при пожаре в Мытищах увеличилось до пяти
Общество

По данным следствия, возгорание в автосервисе произошло после взрыва газового баллона.

Ранее в пресс-службе МЧС по Московской области сообщали о возгорании двухэтажного нежилого здания. ТАСС сообщал, что этом здании находились кислородные баллоны, а также один баллон с пропаном.

По данным спасателей, жертвами пожара стали пять человек, еще один человек был госпитализирован. Пожар локализован.

Пожар Мытищи СК уголовное дело
Материалы по теме
В результате пожара на складе в Мытищах погибли четыре человека
Общество
Мать и двое детей погибли при пожаре в Саратовской области
Общество
СК возбудил дело после пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter