В Екатеринбурге загорелась крыша восьмиэтажного дома

Фото: МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге загорелись кровля и чердачные перекрытия восьмиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на ул. Шейнкмана поступило в 12:56 (совпадает с московским). «Площадь пожара составляет 500 кв. м», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что жильцов эвакуировали, а информации о пострадавших нет. «При помощи масок дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены четыре человека, из них двое инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно», — добавили в МЧС.

Пожар тушат 15 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

Информагентство «Ura.ru» сообщает, что дом на улице Шейнкмана был построен до начала Великой Отечественной войны в 1930-е годы и был рассчитан на 150 квартир. В настоящее время в доме расположены хостел и гостиница для животных, добавили на телеканале ОТВ.