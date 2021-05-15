Эксперты предупредили о подорожании автомобилей в России

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Изменение курса валют по отношению к рублю может вызвать рост цен на рынке автомобилей, считает партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Цены еще не догнали рост курса валют по отношению к рублю, который случился в прошлом году и начале этого года. Часть разницы в курсе они отыграли, часть отыграют в течение следующего года», — объяснил Моржаретто.

Кроме того, как считает Моржаретто, на ценах может сказаться и дефицит проводников, а также повышение утилизационного сбора. По его словам, это особо отразится на бюджетных автомобилях.

О том, что причиной роста цен на автомобили может стать курс рубля и утилизационный сбор, также рассказал независимый автоэксперт Андрей Ломанов. Однако главным фактором, по его словам, станет дефицит автомобилей.