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Экономика ,  
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Эксперты предупредили о подорожании автомобилей в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Изменение курса валют по отношению к рублю может вызвать рост цен на рынке автомобилей, считает партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Цены еще не догнали рост курса валют по отношению к рублю, который случился в прошлом году и начале этого года. Часть разницы в курсе они отыграли, часть отыграют в течение следующего года», — объяснил Моржаретто.

Кроме того, как считает Моржаретто, на ценах может сказаться и дефицит проводников, а также повышение утилизационного сбора. По его словам, это особо отразится на бюджетных автомобилях.

О том, что причиной роста цен на автомобили может стать курс рубля и утилизационный сбор, также рассказал независимый автоэксперт Андрей Ломанов. Однако главным фактором, по его словам, станет дефицит автомобилей.

Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем
Бизнес
Фото: Алена Селезнева / ТАСС

«Количество автомобилей в продаже снижается, естественно, тут возникает рост цены, потому что и представительство и дилер хотят подзаработать. Ждем очередного поэтапного подорожания автомобилей», — рассказал Ломанов. Это связано с нехваткой электронных компонентов, которые необходимы для производства автомобилей.

«Рост цен мы, скорее всего, поначалу замечать не будем, он будет плавным, заметим к концу года, когда это превратится в видимые проценты. Осенью, ближе к зиме», — добавил эксперт.

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Ранее в Минпромторге заявили, что проблема дефицита электрокомпонентов будет решена к концу лета. Для ускорения поставок автомобильной электроники были подключены торговые представительства страны за рубежом и создана система экстренной логистики.

В ведомстве подчеркнули, что из-за проблем с поставками комплектующих дефицита автомобилей в России нет, однако есть повышенный спрос на некоторые модели. Он касается в первую очередь «высоколокализованных» моделей, производство которых не зависит от импортных запчастей.

Мировые производители столкнулись с нехваткой микрочипов в начале 2021 года. «Полупроводниковый кризис» начался еще в 2020-м, когда в условиях пандемии и закрывающихся производств одновременно вырос спрос на бытовую электронику и автомобили.

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