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Политика ,  
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Адмирал заявил о крупнейшей активности НАТО в Арктике «со Второй мировой»

Фото: Marit Hommedal / NTB Scanpix / Reuters
Фото: Marit Hommedal / NTB Scanpix / Reuters

Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США», — сказал Моисеев.

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Фото:Минобороны РФ

По словам адмирала, Военно-морские силы НАТО приступили к практике походов боевых кораблей, чего «не было со времен Второй мировой войны».

Вторая мировая война началась в 1939 году и завершилась в 1945-м. НАТО было основано 4 апреля 1949-го.

В мае прошлого года власти США обвинили Россию в наращивании военного присутствия в Арктике. По словам заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкла Мерфи, Россия создала в Арктике новое командование и военные бригады, восстановила «старую инфраструктуру времен холодной войны, порты и аэродромы» и развернула системы С-400 на Кольском полуострове. 

Северный флот Арктика НАТО
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