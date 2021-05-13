Адмирал заявил о крупнейшей активности НАТО в Арктике «со Второй мировой»

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Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки НАТО у российских границ в Арктике в последние годы возросла. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США», — сказал Моисеев.

По словам адмирала, Военно-морские силы НАТО приступили к практике походов боевых кораблей, чего «не было со времен Второй мировой войны».

Вторая мировая война началась в 1939 году и завершилась в 1945-м. НАТО было основано 4 апреля 1949-го.