Пандемия коронавируса , 15 мая, 13:06
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«Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдут в традиционном формате
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдет 25 июня в очном формате. Об этом, как сообщает «РИА Новости», рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Ранее власти города сообщали, что решение о формате проведения мероприятия будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.
В прошлом году праздник прошел в телевизионном формате. Специальные трансляции также были организованы в социальных сетях.
Кроме того, было изменено место проведения мероприятия. Его водно-пиротехническая часть проходила не в акватории Невы, а в Финском заливе.
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Источник: JHU,
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федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом