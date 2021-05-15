«Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдут в традиционном формате

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдет 25 июня в очном формате. Об этом, как сообщает «РИА Новости», рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Ранее власти города сообщали, что решение о формате проведения мероприятия будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.

В прошлом году праздник прошел в телевизионном формате. Специальные трансляции также были организованы в социальных сетях.



Кроме того, было изменено место проведения мероприятия. Его водно-пиротехническая часть проходила не в акватории Невы, а в Финском заливе.