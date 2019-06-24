Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов. По его словам, на Дворцовой площади собралось 88 тыс. человек.

Мероприятие прошло в ночь на понедельник, 24 июня. Первая часть праздника, которая включала в себя театрализованное представление, состоялась на площади. Затем пиротехническое шоу и концерт прошли на Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости, на Стрелке Васильевского острова и в акватории Невы.

Как сообщил Беглов, в этом главным символом «Алых парусов» стал двухмачтовый бриг «Россия», который построили специально для праздника. Длина корабля — 50 м, а водоизмещение — 337 т.

Полиция города ранее заявила, что в ведомство поступили сообщения о «возможных попытках проведения провокационных акций» на празднике. МВД пообещало «пресекать все усилия, направленные на нарушение правопорядка».