В России увеличилось количество жалоб на укусы клещей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С конца апреля по начало мая в России зафиксировано на 18% больше укусов клещей у людей, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится в исследовании медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» (есть в распоряжении РБК).

Обращение россиян к врачам выросло на 18% при подозрении на укус у человека и на 20% — у питомца.

Согласно данным сервиса, чаще всего с подозрением на укус клеща у человека обращались к дежурным терапевтам, а также педиатрам, аллергологам и дерматологам. Среди жалоб наиболее частыми были зуд и покраснения кожи, слабость и температура. Хозяева домашних животных, обратившихся к ветеринарам сервиса, также отмечают потерю аппетита и уменьшение активности у питомцев.

Наибольшее число обращений поступило от жителей Свердловской области, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Красноярского края, Самарской области, Республики Татарстан, Челябинской области, Новосибирской области, Пермского края, Воронежской области, Иркутской области и Нижегородской области. На укус домашних животных пожаловались в Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Волгоградской области и в Татарстане.