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Биолог назвала способы защиты от клещей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Для защиты от клещей необходимо правильно одеваться во время выезда на природу, рассказала РБК ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. По ее словам, чаще всего клещи перебираются на людей с травы.

«Клещи живут там, где есть растительность, особенно лесная подстилка. Они заползают на траву, сидят там, выставив переднюю пару ног, и ждут, когда мимо пройдет животное или человек. Тогда клещ прицепляется к нему и начинает двигаться по отрицательному геотаксису — то есть против силы тяготения Земли, всегда вверх. Поэтому брюки нужно заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой, рубашку — в брюки. Главное — чтобы клещ не смог быстро заползти к вам под одежду», — объяснила она.

По словам ученого, каждые 10–15 минут нужно осматривать себя и других людей на предмет наличия клещей. Если такой возможности нет, нужно обязательно использовать химические средства защиты.

По словам Шашиной, эффективны репелленты на основе диэтилтолуамида. «Это средство отпугивает до 95% клещей. Более эффективны инсектоакарицидные средства, которые убивают насекомых. Единственная опасность — эти химикаты нужно правильно распылять на одежду, не допускать их попадания в нос и рот, не давать аэрозоль детям», — отметила Шашина.

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Фото: Olaf Schubert / Global Look Press

Биолог подчеркнула, что необходимо использовать российские средства, так как они тестировались именно на российских клещах, а, например, в США распространены другие виды паукообразных (к ним относятся клещи).

Собеседница РБК также напомнила, что клещи являются переносчиками многих инфекций, самые опасные из которых — боррелиоз и клещевой энцефалит.

По ее словам, пик активности клещей в Москве и Московской области обычно приходится на последнюю декаду мая — первую декаду июня. «В июле их численность сильно упадет, но во второй половине августа будет второй подъем, правда, менее интенсивный, чем первый», — заключила Шашина.

Теги: биолог, майские праздники, насекомые, защита, новости РБК
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