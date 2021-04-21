В Улан-Удэ полиция задержала мешавших дезинфекции от клещей митингующих

Фото: Республика Бурятия / YouTube

В Улан-Удэ спустя час после начала акции в поддержку Алексея Навального полиция начала задерживать собравшихся на площади возле Дома Советов, которую начали дезинфицировать от клещей

Как следует из трансляции YouTube канала RusNews, через 20 минут после начала акции к собравшимся подошел сотрудник полиции, который заявил, что эту территорию должны дезинфицировать от клещей в рамках программы городского благоустройства.

Спустя еще 40 минут на площадь приехали машины коммунальных служб, а полиция стала объявлять о незаконности акций. После этого сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей с плакатами. За несколько минут в полицейские машины отправили не менее 12 человек.

Акции протеста во Владивостоке и Хабаровске они прошли мирно: несмотря на большое количество полиции в центре города, сотрудники правоохранительных органов практически не вмешивались в происходящее, ограничиваясь сообщениями о недопустимости незаконных акций.

Также без задержаний прошло шествие по улицам Иркутска. Спустя полтора часа акция завершилась.