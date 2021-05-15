В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Также ураганный ветер в Москве наблюдался 6 мая. Тогда пострадали два человека, их госпитализировали. Один пострадавший получил травмы после падения дерева на территории Востряковского кладбища. Еще одно дерево упало во дворе на Шоссейной улице, пострадала женщина. Кроме того, ветер повредил 44 автомобиля и повалил 56 деревьев.