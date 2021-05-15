В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение синоптиков о грозе продлится до 09:00 16 мая.
13 мая ураганный ветер повалил в столице 65 деревьев, повредил 27 автомобилей и одну опору освещения 12 мая. Такие данные РБК представили в комплексе городского хозяйства Москвы.