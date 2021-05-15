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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение синоптиков о грозе продлится до 09:00 16 мая.

Ветер повалил в Москве почти 70 деревьев и повредил более 25 машин
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

13 мая ураганный ветер повалил в столице 65 деревьев, повредил 27 автомобилей и одну опору освещения 12 мая. Такие данные РБК представили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Также ураганный ветер в Москве наблюдался 6 мая. Тогда пострадали два человека, их госпитализировали. Один пострадавший получил травмы после падения дерева на территории Востряковского кладбища. Еще одно дерево упало во дворе на Шоссейной улице, пострадала женщина. Кроме того, ветер повредил 44 автомобиля и повалил 56 деревьев.

Погода гроза Гидрометцентр России Москва Московская область
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