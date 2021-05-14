Вильфанд пообещал москвичам июльскую погоду

В Москве с понедельника, 17 мая, ожидается июльская погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха будет превышать норму на 6-7 градусов в понедельник и даже на 7-8 градусов во вторник, 18 мая, отметил Вильфанд. «Это будет просто июльская температура», — сказал он, добавив, что в конце этой недели температура также будет достигать очень высоких значений.

В начале следующей недели ночная температура ожидается до плюс 16 градусов, дневная — в пределах 23-28 градусов тепла. Значительных осадков не прогнозируется.

По словам Вильфанда, теплая погода будет характерна для всей европейской части России, сообщил синоптик.