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Вильфанд пообещал москвичам июльскую погоду

В Москве с понедельника, 17 мая, ожидается июльская погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха будет превышать норму на 6-7 градусов в понедельник и даже на 7-8 градусов во вторник, 18 мая, отметил Вильфанд. «Это будет просто июльская температура», — сказал он, добавив, что в конце этой недели температура также будет достигать очень высоких значений.

Синоптик пообещал москвичам самый теплый день с начала мая
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В начале следующей недели ночная температура ожидается до плюс 16 градусов, дневная — в пределах 23-28 градусов тепла. Значительных осадков не прогнозируется.

По словам Вильфанда, теплая погода будет характерна для всей европейской части России, сообщил синоптик.

Ранее Вильфанд спрогнозировал резкое потепление на этой неделе. Температура начала повышаться с 10 мая. Синоптик охарактеризовал погоду как летнюю.

Москва Погода Гидрометцентр Роман Вильфанд
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