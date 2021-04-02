В Красноярске мужчина на Toyota протаранил автосалон

Инспекторы выехали в указанном направлении и заметили Toyota, которая маневрировала с включенным дальним светом фар. Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться, поэтому сотрудники ДПС начали преследовать его. Чтобы остановить автомобиль, инспекторы на одном из перекрестков опередили машину нарушителя и попытались заблокировать дальнейшее движение патрульным автомобилем. Однако водитель столкнулся с экипажем, после чего покинул место ДТП.

«Продолжая движение, водитель въехал в здание одного из автосалонов в Центральном районе краевого центра, повредив находящуюся внутри дорогостоящую иномарку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

После этого сотрудники полиции смогли задержать нарушителя. Им оказался 34-летний мужчина. В ведомстве также сообщили, что накануне мужчина 1987 года рождения приходил в этот автосалон. Там между ним и охранником организации произошел конфликт. В результате сотрудники полиции составили в отношении посетителя административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (хулиганство).

Правоохранители составили на водителя Toyota несколько административных материалов, в том числе за неповиновение требованиям представителей власти, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и оставление места ДТП. Ему грозит лишение водительских прав, а также штраф на сумму 15 тыс. руб. Мужчину доставили в медучреждение для определения возможного алкогольного либо наркотического опьянения.

Как передает Telegram-канал Baza, ранее мужчина приехал в салон, чтобы сдать машину в трейд-ин. Однако менеджеры, как ему показалось, сильно занизили стоимость автомобиля. Поэтому позже он въехал в автосалон.

Накануне в Москве на Садовом кольце. Автомобиль Audi RS6 выехал на встречную полосу и протаранил четыре машины. В результате пострадала женщина, она находится в реанимации. Mash сообщал, что за рулем Audi был YouTube-блогер Эдвард Бил. Позже адвокат блогера рассказал, что Била задержали на 48 часов, он дает показания. Он пояснил, что его клиент выехал на встречную полосу, пытаясь избежать столкновения с другой машиной.