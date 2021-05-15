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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили влияние майских выходных на ситуацию с COVID в Москве

Заболеваемость коронавирусом в Москве начала расти еще до майских праздников, но чтобы понять влияние выходных на ситуацию с COVID-19 необходимо подождать еще неделю. Об этом РБК рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов

«Рост [числа заболевших] начался еще до праздников, он идет, но надо заметить, что ожидаемая весенняя волна очень сглаженная. Трудно сказать, помогли ли сократить заболеваемость майские праздники», — сказал Чепурнов.

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По его словам, чтобы понять, насколько на ситуацию повлияли майские праздники, необходима пауза, связанная с инкубационным периодом коронавируса. Для этого необходимо подождать еще одну неделю.

Чепурнов указал на разнонаправленные процессы, которые «не должны были дать толчка ни в одну, ни в другую сторону»: с одной стороны люди ходили в торговые центры, с другой — отправились на дачу.

По его словам, кроме Москвы, «особенного роста нигде нет». Это может быть связано с тем, что во время осенней волны коронавируса переболели много социально активных людей.

«Можно сказать, что эта «когорта» относительно близка к тому, что называется коллективным иммунитетом. И пока многие не утратили эти антитела, им надо вакцинироваться», — пояснил Чепурнов.

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Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович полагает, что речь идет не о заболеваемости, а о росте выявленных позитивных случаев при тестировании.

«Даже среди тестированных огромное количество бессимптомных больных. Можно сказать, что за две недели, прошедшие с начала мая количество активных случаев падало и сейчас вышло на некое плато», — подытожила Попович. Под активными случаями понимается количество пациентов, которые по-прежнему продолжают лечение.

За сутки, предшествующие 14 мая, в Москве было выявлено 3 818 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель — на 1 тыс. больше, чем за день до этого.

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что такой рост связан с майскими праздниками. По словам эксперта, заболеваемость выросла, поскольку люди «встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте». В то же время замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сказала, что такие суточные колебания характерны для этапа стабилизации эпидемического процесса.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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