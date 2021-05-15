Вирусологи оценили влияние майских выходных на ситуацию с COVID в Москве

Заболеваемость коронавирусом в Москве начала расти еще до майских праздников, но чтобы понять влияние выходных на ситуацию с COVID-19 необходимо подождать еще неделю. Об этом РБК рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов

«Рост [числа заболевших] начался еще до праздников, он идет, но надо заметить, что ожидаемая весенняя волна очень сглаженная. Трудно сказать, помогли ли сократить заболеваемость майские праздники», — сказал Чепурнов.

По его словам, чтобы понять, насколько на ситуацию повлияли майские праздники, необходима пауза, связанная с инкубационным периодом коронавируса. Для этого необходимо подождать еще одну неделю.

Чепурнов указал на разнонаправленные процессы, которые «не должны были дать толчка ни в одну, ни в другую сторону»: с одной стороны люди ходили в торговые центры, с другой — отправились на дачу.