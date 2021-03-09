РКН вызвал Paramount Comedy на беседу из-за серии «Южного парка»

Поводом стал показ серии «Южного парка», которая содержала сцены, «способствующие формированию в обществе представлений» о том, что интимные отношения с несовершеннолетними соответствуют социальным нормам, сообщили в Роскомнадзоре

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Роскомнадзор провел «профилактическую беседу» с представителями телеканала Paramount Comedy из-за показа одного из эпизодов мультсериала «Южный парк». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства, а также морально-этических норм российского общества», — сообщили в Роскомнадзоре.

Поводом для профилактической беседы стал показ телеканалом серии «Южного парка», которая содержала сцены, «способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами». За действия сексуального характера с лицом младше 16 лет предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Роскомнадзоре (ст. 134 УК).

РБК обратился за комментарием к телеканалу Paramount Comedy.