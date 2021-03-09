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РКН вызвал Paramount Comedy на беседу из-за серии «Южного парка»

Поводом стал показ серии «Южного парка», которая содержала сцены, «способствующие формированию в обществе представлений» о том, что интимные отношения с несовершеннолетними соответствуют социальным нормам, сообщили в Роскомнадзоре
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Роскомнадзор провел «профилактическую беседу» с представителями телеканала Paramount Comedy из-за показа одного из эпизодов мультсериала «Южный парк». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства, а также морально-этических норм российского общества», — сообщили в Роскомнадзоре.

Поводом для профилактической беседы стал показ телеканалом серии «Южного парка», которая содержала сцены, «способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами». За действия сексуального характера с лицом младше 16 лет предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Роскомнадзоре (ст. 134 УК).

РБК обратился за комментарием к телеканалу Paramount Comedy.

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Paramount Comedy — развлекательный телеканал, российская версия американского Comedy Central. В России он вещает с 1 апреля 2012 года, показывая ситкомы, в том числе «Теорию большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму», а также шоу и мультфильмы, среди которых и «Южный парк».

«Южный парк» (South Park) — это американский комедийный мультсериал телеканала Comedy Central, известный черным юмором и пародиями на многие политические, социальные и экономические явления. Сериал выходит с 1997 года, пока в «Южном парке» 24 сезона.

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Телеканал 2х2 получил предупреждение за мультфильм "Южный парк"
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Фото:southparkstudios.com


Мультфильм выходит на Paramount Comedy с пометкой 18+ после 23:00.

7 октября 2020 года на Paramount Comedy вышел специальный выпуск и первый эпизод 24-го сезона «Южного парка». В нем авторы высмеивают реакцию жителей США на пандемию коронавируса.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Елизавета Ламова
мультсериал телеканал Роскомнадзор
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