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В Нижегородской области нашли тело пропавшей 12-летней школьницы

В Балахнинском районе Нижегородской области нашли тело пропавшей 12-летней девочки, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

13 мая в поселке Большое Козино ребенок не вернулся из школы. Вечером этого же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), наказание по которой предусматривает пожизненное заключение.

В Москве репетитор похитил ребенка и увез его в Свердловскую область
Общество

В сентябре прошлого года во Владимирской области пропал семилетний мальчик, он был похищен. В ноябре ребенка удалось найти. Подозреваемый в похищении был задержан. По словам самого мальчика, мужчина затолкал его в свою машину, все это время он удерживал ребенка в своем доме.

Нижегородская область пропавший ребенок
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