В Москве репетитор похитил ребенка и увез его в Свердловскую область

На юго-западе Москвы репетитор похитил 13-летнего подростка и увез его в Свердловскую область, мужчину арестовали. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по столице.

По данным следствия, 7 апреля мужчина «под обманным предлогом» посадил 13-летнего подростка в такси, солгал водителю насчет ребенка и увез его в неизвестном направлении «в целях его захвата и удержания». Родители мальчика обратились у предохранителям после того, когда их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег. Следователи организовали поиски.

По подозрению в преступлении задержали 29-летнего уроженца Казахстана. Отмечается, что незадолго до случившегося он давал частные уроки мальчику. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение несовершеннолетнего).

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.