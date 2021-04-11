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В Москве репетитор похитил ребенка и увез его в Свердловскую область

На юго-западе Москвы репетитор похитил 13-летнего подростка и увез его в Свердловскую область, мужчину арестовали. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по столице.

По данным следствия, 7 апреля мужчина «под обманным предлогом» посадил 13-летнего подростка в такси, солгал водителю насчет ребенка и увез его в неизвестном направлении «в целях его захвата и удержания». Родители мальчика обратились у предохранителям после того, когда их сын не вернулся домой из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег. Следователи организовали поиски.

По подозрению в преступлении задержали 29-летнего уроженца Казахстана. Отмечается, что незадолго до случившегося он давал частные уроки мальчику. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение несовершеннолетнего).

Во Владимирской области нашли пропавшего в сентябре семилетнего мальчика
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Родители обнимают найденного мальчика

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает столичный главк МВД, из квартиры, где школьник проживал с родителями, пропали 3 млн руб., а также мобильный телефон. Оперативники установили, что в день исчезновения подросток прошел на территорию школы, однако в здание не заходил. Позже он при помощи планшета отца перевел 100 тыс. руб. на свою банковскую карту и обналичил их в одном из банкоматов на Ленинском проспекте.

На следующий день сотрудники управления уголовного розыска задержали 29-летнего уроженца ближнего зарубежья на 197 км автодороги «Пермь-Екатеринбург», добавили в ГУ МВД.

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В ноябре во Владимирской области полиция задержала мужчину, который, похитил и почти два месяца удерживал в своем доме семилетнего мальчика. В МВД России уточнили, что пропавшего удалось найти благодаря публикациям в «теневом сегменте интернета», на которые ведомству указали зарубежные коллеги из Интерпола.

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