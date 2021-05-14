В Арбитражном суде Москвы объяснили фразу «но не уверена» в его решении

Фото: msk.arbitr.ru

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы назвали технической ошибкой появление в решении суда фразы «но не уверена». Соответствующее постановление было опубликовано на сайте суда, но сейчас оно удалено.

Речь идет о решении по иску Омского машиностроительного конструкторского бюро к авиахолдингу «Сухой». Судья Карина Мороз обязала производителя самолетов оплатить долг на сумму 467 тыс. руб. Следом в документе крупным шрифтом было указано: «Но не уверена».

«На сайте kad.arbitr.ru в результате технической ошибки был фактически размещен рабочий вариант документа. В настоящее время автоматизированные электронные копии документов соответствуют судебным материалам», — сообщили РБК в пресс-службе столичного Арбитражного суда.

Ранее в нескольких документах суда обнаружились написанные белым шрифтом ругательства. Из-за цвета текста их не было видно, однако при выделении и копировании такая фраза становилась заметной. После проведенной проверки причастных к инциденту сотрудников уволили.