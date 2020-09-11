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Арбитражный суд Москвы объяснил сбой в работе картотеки

Фото: Галина Барбиер / Global Look Press
Фото: Галина Барбиер / Global Look Press

В связи с аварией в работе систем электроснабжения произошел сбой в работе картотеки арбитражных дел. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

В суде отметили, что сейчас работа восстановлена, но в связи с высокой нагрузкой загрузка данных происходит с задержкой.

«Ориентировочно до 14 сентября произойдет выгрузка данных», — сказали в пресс-службе.

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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Программный комплекс «Судебно арбитражное делопроизводство» (ПК САД) внедрен в Арбитражном суде с 2006 года, говорится на его сайте.

Комплекс предназначен для автоматизации процессов судебного делопроизводства и обладает, в частности, следующими функциями:

  • учет дел и документов;
  • работа с текстами судебных актов;
  • автоматизированное распределение первичных документов;
  • ведение реестров передачи документов и дел;
  • работа с корреспонденцией.
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Теги: Арбитражный суд Москвы, технический сбой, сервер, новости
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