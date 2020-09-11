Общество , 11 сен, 17:59
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Арбитражный суд Москвы объяснил сбой в работе картотеки
В связи с аварией в работе систем электроснабжения произошел сбой в работе картотеки арбитражных дел. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.
В суде отметили, что сейчас работа восстановлена, но в связи с высокой нагрузкой загрузка данных происходит с задержкой.
«Ориентировочно до 14 сентября произойдет выгрузка данных», — сказали в пресс-службе.
Программный комплекс «Судебно арбитражное делопроизводство» (ПК САД) внедрен в Арбитражном суде с 2006 года, говорится на его сайте.