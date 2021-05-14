Греция с 14 мая отменила ограничения на въезд для россиян

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Правительство Греции отменило с 14 мая квоты и обязательный карантин после въезда для граждан России. Об этом сообщается в правительственном вестнике страны, передает «РИА Новости».

По информации правительственной газеты, Россия была включена в список, в который входит 21 государство, чьи граждане могут въезжать любым транспортом через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска, хотя ранее россияне могли попасть в страну лишь посредством авиаперелета.

Так, россиянам больше не придется проходить карантин при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, либо справки о перенесенном заболевании и наличии антител. В документе уточняется, что сертификат о вакцинации может быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языке и должен быть выдан государственным органом.

Также отменяется действовавшая ранее квота, при которой въезд разрешался только для 4 тыс. граждан России в неделю.