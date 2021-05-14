Греция примет вакцинированных «Спутником V» туристов

Греция будет принимать туристов, которые сделали прививку российской вакциной «Спутник V». Об этом заявил министр туризма Харис Теохарис, объявивший об открытии туризма в стране, его слова приводит Sputnik News Greece.

«Мы приветствуем туристов, которые имеют сертификат о вакцинации «Спутником V», — сказал Теохарис.

Страна также будет открыта для тех, кто привился китайской вакциной. Теохарис упомянул Сербию, «важную для греческого туризма страну», где треть населения вакцинирована «Спутником V», а другая треть — китайским препаратом.

В середине апреля греческие власти заявили о намерении открыть страну для туристов с 14 мая. Россияне для въезда в Грецию должны будут предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус. Последний можно заменить на справку о наличии антител.