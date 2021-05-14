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Политика ,  
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Кремль заявил о желании убедиться, что арест Медведчука не охота на ведьм

Москва не собирается вмешиваться в ситуацию с арестом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на Украине, но хочет быть уверен, что речь не идет о «политической охоте на ведьм». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — сказал он.

На вопрос журналиста о том, кем именно является Медведчук для президента России Владимира Путина, Песков ответил, что тот является для Путина одним из многих украинских политиков. Однако, по его словам, Медведчук, в отличие от других политиков, «придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной».

Песков также отметил, что Путин и Медведчук давно знают друг друга и неоднократно встречались. «Но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком», — добавил пресс-секретарь президента.

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Дмитрий Медведев

11 мая в доме у украинского Виктора Медведчука прошли обыски по делу о госизмене, связанной с передачей секретных сведений о диспозиции украинских войск и газовых месторождениях в Крыму. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, политику инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму.

Так, Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку предъявили подозрение по трем эпизодам, среди которых: передача россиянам в 2015 году документов на газовое месторождение «Глубокая» в Черном море, разглашение сведений о данных о местонахождении секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины, и о создании депутатами организации для помощи украинцам при переезде в Россию для учебы или работы. По словам Венедиктовой, настоящей целью организации был сбор данных и вербовка граждан для последующей «антигосударственной деятельности».

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Глава партии ОПЗЖ заявлял, что его преследование носит политический характер. Прошедшие у него обыски он назвал нарушением Конституции и законов Украины и подчеркнул, что не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.

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Владимир Зеленский

13 мая Медведчука отправили под домашний арест сроком на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Медведчук тогда сообщил о невозможности выплатить запрошенный залог в €10 млн из-за ареста его счетов на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном политическом убежище для Медведчука, заявил, что политик не обращался с такой просьбой к Кремлю. Он добавил, что Москва не будет вмешиваться в политические процессы, связанные с преследованием Медведчука, но намерена убедиться, что за делом не стоит желание убрать политических конкурентов.

Виктор Медведчук Украина арест Дмитрий Песков
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