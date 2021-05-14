Кремль заявил о желании убедиться, что арест Медведчука не охота на ведьм

Москва не собирается вмешиваться в ситуацию с арестом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на Украине, но хочет быть уверен, что речь не идет о «политической охоте на ведьм». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — сказал он.

На вопрос журналиста о том, кем именно является Медведчук для президента России Владимира Путина, Песков ответил, что тот является для Путина одним из многих украинских политиков. Однако, по его словам, Медведчук, в отличие от других политиков, «придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной».

Песков также отметил, что Путин и Медведчук давно знают друг друга и неоднократно встречались. «Но при этом, еще раз повторяю, он остается украинским политиком», — добавил пресс-секретарь президента.