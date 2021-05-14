Центральный банк аннулировал лицензию Тексбанка

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Центральный банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Тексбанк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у АО «Тексбанк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении.

Согласно отчетным данным организации, предоставленным ЦБ, «Тексбанк» обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В АО «Тексбанк» будет назначен ликвидатор, добавили в пресс-службе.

Тексбанк занимал 320-е место в российской банковской системе по величине активов. Финансовая организация была участником системы страхования вкладов.