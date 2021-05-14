Центральный банк аннулировал лицензию Тексбанка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 74,36 (+0,32) Инвестиции, 13 мая, 14:09
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 89,93 (+0,09) Инвестиции, 13 мая, 14:09
Топливный маневр: как снизить зависимость цен на АЗС от конъюнктуры Дискуссионный клуб, 12:02 В Совфеде заявили о невозможности отмены моратория на смертную казнь Общество, 12:00 Экономика образовательных курсов: подкаст «Списать не получится» Экономика образования, 12:00 Астероид размером с высотку МГУ приблизится к Земле в ближайшее время Общество, 11:57 Плейлисты, мода и аутентичность: ритмы большого города РБК Стиль и Armani Exchange, 11:56 О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил Pro, 11:47 Рокер Элис Купер вступился за актера Джонни Деппа Стиль, 11:43 Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 11:27 СМИ сообщили о переносе финала Лиги чемпионов 2023 в Турцию Спорт, 11:27 СМИ узнали о суде над экс-главой «Главкосмоса» из-за экраноплана в гараже Общество, 11:24 В «Авито» назвали города с максимальным ростом цен на аренду жилья Недвижимость, 11:22 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 мая Общество, 11:20 Центральный банк аннулировал лицензию Тексбанка Финансы, 11:14 Пашинян после разговора с Макроном созвонился с Путиным из-за Карабаха Политика, 11:13
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Финансы ,  
0 

Центральный банк аннулировал лицензию Тексбанка

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Тексбанк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у АО «Тексбанк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении.

Согласно отчетным данным организации, предоставленным ЦБ, «Тексбанк» обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В АО «Тексбанк» будет назначен ликвидатор, добавили в пресс-службе.

Тексбанк занимал 320-е место в российской банковской системе по величине активов. Финансовая организация была участником системы страхования вкладов.

РБК обратился за комментарием в Тексбанк.

Акционерное общество «Тексбанк» было зарегистрировано ЦБ в марте 1994 года, финансовая организация зарегистрирована в Карачаево-Черкесской Республике, в Черкесске.

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

По данным ЦБ, акционерами «Тексбанка» являются ООО «ТОК Групп» из Москвы (47,54%), Магомед Каитов (13,24%), Леон Дудов (12,23%), Мадина Суюнова (12,13%), Фатима Джараштиева (9,93%), Абрек-Заур Боташев (3,31%) и Сайд-Хасан Муртазалиев (1,59%).

ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка
Финансы
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ранее в апреле ЦБ отозвал лицензии у Нефтепромбанка и финского банка Nordea. По данным Банка России, Нефтепромбанк утратил собственные средства, вел операции, имевшие признаки вывода активов, а также нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. Также из-за высокорисковой политики, которую вел банк, на его балансе появилась часть потенциально невозвратных ссуд, выданных гражданам.

В апреле финский банк Nordea заявил о добровольной ликвидации банка. В декабре 2020 года стало известно, что Nordea закрывает свой банк в России, чтобы сосредоточить свою деятельность в Скандинавском регионе.

Центральный банк лицензия аннулирование
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
ЦБ аннулировал лицензию у финского банка Nordea
Финансы
ЦБ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка
Финансы
ЦБ отозвал лицензию у Нефтепромбанка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter