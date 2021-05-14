Аналитики сообщили о подорожании сарделек, колбасок и майонеза

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Цены на продукты в несетевой рознице по сравнению с мартом выросли на 0,67% и на 4% год к году, следует из исследования оператора онлайн-касс «Эвотор» (есть у РБК). При этом больше всего подорожали майонез, сардельки, сосиски и колбаски.

«Средняя цена на майонез выросла в марте по сравнению с апрелем на 4,6%. Средняя цена на сосиски, сардельки и колбаски выросла <...> на 3%», — говорится в исследовании.

При этом за год майонез подорожал на 17%, а колбасные изделия — на 4%.

По данным компании, на 2% подорожали сыр, масло растительное, готовые консервированные блюда, шоколадные конфеты, на 1% выросли цены на выпечку, печенье, крекеры, масло и маргарин.

Свои расчеты компания ведет на основании так называемого продуктового индекса, который сформирован на основании фактических данных о покупках в традиционной̆ (несетевой) торговле. При расчете индекса использовалось 187 товарных наименований из 47 ключевых для торговли продуктовых категорий.