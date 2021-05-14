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Общество ,  
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Аналитики сообщили о подорожании сарделек, колбасок и майонеза

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Цены на продукты в несетевой рознице по сравнению с мартом выросли на 0,67% и на 4% год к году, следует из исследования оператора онлайн-касс «Эвотор» (есть у РБК). При этом больше всего подорожали майонез, сардельки, сосиски и колбаски.

«Средняя цена на майонез выросла в марте по сравнению с апрелем на 4,6%. Средняя цена на сосиски, сардельки и колбаски выросла <...> на 3%», — говорится в исследовании.

При этом за год майонез подорожал на 17%, а колбасные изделия — на 4%.

По данным компании, на 2% подорожали сыр, масло растительное, готовые консервированные блюда, шоколадные конфеты, на 1% выросли цены на выпечку, печенье, крекеры, масло и маргарин.

Свои расчеты компания ведет на основании так называемого продуктового индекса, который сформирован на основании фактических данных о покупках в традиционной̆ (несетевой) торговле. При расчете индекса использовалось 187 товарных наименований из 47 ключевых для торговли продуктовых категорий.

Среди наиболее подешевевших за месяц продуктов — сметана, цена которой упала на 2%. Цены на зефир и пастилу снизились более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса подешевели на 0,4%, каши — на 0,3%.

Практически не изменились средние цены на воду, чай, кофе, пряники в магазинах несетевой розницы в апреле по сравнению с мартом.

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Мишустин назвал жадность причиной роста цен на продукты
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин впервые поднял вопрос удорожания продуктов питания в стране. Президент отметил, что где-то цены растут объективно, однако там, где это происходит по необъяснимым причинам, возникает острая реакция у людей. «А почему происходит, а потому что на мировых рынках выросла цена <...> и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым», — объяснил он тогда.

В феврале 2021 года агентство Bloomberg отнесло Россию к так называемым «горячим точкам по росту цен на продукты». В этот список вошли также Бразилия, Нигерия, Турция и Индия — крупнейшие страны со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины.

В Минэкономики назвали спекулятивными выводы Bloomberg о росте цен на продукты в России. В ведомстве заявили, что совместно с Росстатом и Федеральной налоговой службой они ведут оперативный мониторинг цен на продукты, а правительство проводит политику снижения влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.

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