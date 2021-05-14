Эксперты описали схему мошенничества с инвестициями в компании Маска

Мошенники пытаются получить личные данные россиян на фишинговых сайтах обещаниями заработка от инвестиций в российские и иностранные компании, рассказали в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone, передает «РИА Новости».

По информации Bi.Zone, мошенники создают фишинговые сайты, с помощью которых выманивают персональные данные пользователей, предлагая им вложиться в инвестиционные проекты российских и зарубежных компаний. Так, россиянам предлагалось инвестировать в крупные российские банки, компании нефтяной отрасли, а также американскую Tesla и другие проекты Илона Маска.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию пользователей, например логин, пароль или данные банковской карты, различными способами побуждая пользователя заполнить требуемую форму с данными.

Так, новые сайты мошенников представляют из себя одну страницу с ярким заголовком, ссылкой на видео из YouTube, описанием будущих выгод, а также формой сбора личных данных. После ввода информации всплывает окно с обещанием перезвонить тому, кто ее предоставил, но никаких действий не следует.