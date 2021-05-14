Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 74,36 (+0,32) Инвестиции, 13 мая, 14:09
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 89,93 (+0,09) Инвестиции, 13 мая, 14:09
Как работают очки дополненной реальности и кто их использует Индустрия 4.0, 10:40  Сенатор и экс-губернатор ответил на сообщения о «пьяной езде» Политика, 10:38 Эксперты описали схему мошенничества с инвестициями в компании Маска Общество, 10:34 Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 10:29 Переуступка прав в новостройке: что нужно знать Недвижимость, 10:21 Реабилитация должника: как изменится процедура банкротства Дискуссионный клуб, 10:16 Зеленому игроку — приготовиться: зачем Сберу видеоигры Pro, 10:15 Dogecoin подорожал в 1,5 раза на фоне слов Маска и листинга на Coinbase Крипто, 10:14 Гидрометцентр напомнил о сроках начала купального сезона в России Общество, 10:08 Перевозящий канистры с бензином Hummer загорелся во время поездки. Фото Авто, 10:02 МВД показало видео задержания сына Меркушкина в Шереметьево Политика, 10:02 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 10:00 Медведева и Загитова не вошли в состав сборной России Спорт, 09:57 Мэрия Москвы уточнила срок ввода оплаты в метро по скану лица Город, 09:56
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Эксперты описали схему мошенничества с инвестициями в компании Маска

Tesla TSLA $583,57 +1,67% Купить

Мошенники пытаются получить личные данные россиян на фишинговых сайтах обещаниями заработка от инвестиций в российские и иностранные компании, рассказали в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone, передает «РИА Новости».

По информации Bi.Zone, мошенники создают фишинговые сайты, с помощью которых выманивают персональные данные пользователей, предлагая им вложиться в инвестиционные проекты российских и зарубежных компаний. Так, россиянам предлагалось инвестировать в крупные российские банки, компании нефтяной отрасли, а также американскую Tesla и другие проекты Илона Маска.

Фишинг — вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники пытаются получить конфиденциальную информацию пользователей, например логин, пароль или данные банковской карты, различными способами побуждая пользователя заполнить требуемую форму с данными.

Так, новые сайты мошенников представляют из себя одну страницу с ярким заголовком, ссылкой на видео из YouTube, описанием будущих выгод, а также формой сбора личных данных. После ввода информации всплывает окно с обещанием перезвонить тому, кто ее предоставил, но никаких действий не следует.

«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — считают в Bi.Zone.

По данным экспертов, за год было обнаружено свыше 600 таких мошеннических сайтов.

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

ЦБ решил упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств
Финансы
Фото:Stefan Wermuth / Reuters

Согласно исследованию «Тинькофф», в 2020 году мошенникам за один раз удавалось похищать у россиян в среднем по 13,9 тыс. руб., что это на 8% меньше среднего показателя в 2019 году (15 тыс. руб.). Однако общее число краж у банковских клиентов в 2020 году выросло на 70%. Так, в половине случаев жертвы сами переводили деньги мошенникам, еще треть теряли деньги из-за раскрытия мошенникам личных данных.

Выманивание денег на «инвестиции» стала одной из самых прибыльных схем мошенничества по итогам 2020 года, оценили в банке. Преступники использовали предложения с обещаниями выгодных вложений в более чем 4% от общего количества атак.

мошенники Инвестиции Tesla Илон Маск
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
МВД выявило более 324 тыс. признаков серийного кибермошенничества
Общество
Число жалоб на банковское мошенничество выросло более чем в 2,5 раза
Финансы
Эксперты оценили способ мошенничества с «защитой от отключения SWIFT»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter