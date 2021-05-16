Работодатели стали реже заводить офисных питомцев

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сегодня домашние питомцы есть в офисах 9% компаний, по сравнению с 2011 годом, когда животные были в 15% компаний. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Исследование провели во всех округах России в 131-м населенном пункте с 27 апреля по 11 мая. В нем участвовала 1 тыс. респондентов старше 18 лет. В их состав вошли менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.

По данным опроса, у 4% опрошенных работодателей животные в офисе появились случайно, а 5% приобрели их специально. В 2011 году число купленных специально для офисов животных было значительно больше — 9%.

В комментариях к опросу 2021 года респонденты уточняли, что животные делают офисное пространство более уютным, а также снимают напряжение сотрудников. Самыми популярными офисным питомцами были названы рыбки, кошки, попугаи, черепахи и собаки.

Чаще всего питомцев заводят в организациях, где работают от 100 до 1000 человек (16%), реже — в компаниях, где работает меньше 100 сотрудников (6%). Животных в офисе чаще содержат в ИТ-компаниях или компаниях, которые занимаются интернетом и телекоммуникациями (12%), торговых организациях (10%) и на производственных предприятиях (10%).