Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Работодатели стали реже заводить офисных питомцев Общество, 08:00 МИД Китая раскритиковал вывод американских войск из Афганистана Политика, 07:58 Оливейра сменил Нурмагомедова на посту чемпиона UFC в легком весе Спорт, 07:55 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 07:50 Пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке Общество, 07:35 В Миннесоте из-за схода поезда с рельсов произошла утечка соляной кислоты Общество, 07:13 Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное Политика, 07:00 White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior РБК и Dior, 06:58 В Индию доставили вторую партию вакцины «Спутник V» Общество, 06:29 Китай пообещал Палестине поддержку в конфликте с Израилем Политика, 05:54 «Дочка» ЛУКОЙЛа оценила масштаб разлива нефтепродуктов в Коми Общество, 05:40 В городе Газа после авиаударов Израиля пропало электричество Общество, 05:22 Коби Брайанта посмертно ввели в Зал славы баскетбола Спорт, 04:59 SpaceX вывела на орбиту 52 интернет-спутника Starlink Общество, 04:44
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Работодатели стали реже заводить офисных питомцев

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сегодня домашние питомцы есть в офисах 9% компаний, по сравнению с 2011 годом, когда животные были в 15% компаний. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Исследование провели во всех округах России в 131-м населенном пункте с 27 апреля по 11 мая. В нем участвовала 1 тыс. респондентов старше 18 лет. В их состав вошли менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.

По данным опроса, у 4% опрошенных работодателей животные в офисе появились случайно, а 5% приобрели их специально. В 2011 году число купленных специально для офисов животных было значительно больше — 9%.

В комментариях к опросу 2021 года респонденты уточняли, что животные делают офисное пространство более уютным, а также снимают напряжение сотрудников. Самыми популярными офисным питомцами были названы рыбки, кошки, попугаи, черепахи и собаки.

Чаще всего питомцев заводят в организациях, где работают от 100 до 1000 человек (16%), реже — в компаниях, где работает меньше 100 сотрудников (6%). Животных в офисе чаще содержат в ИТ-компаниях или компаниях, которые занимаются интернетом и телекоммуникациями (12%), торговых организациях (10%) и на производственных предприятиях (10%).

Россияне назвали сумму, которую готовы заплатить за щенка и котенка
Общество
Фото:Russell Cheyne / Reuters

Ранее в опросе «Сбербанк Страхование» россияне назвали сумму, которую готовы заплатить за щенка и котенка. В среднем по стране за котенка россияне готовы заплатить 543 руб., за щенка — 1700 руб. Больше всего готовы платить за домашних питомцев жители Санкт-Петербурга (1351 руб. за котенка и 4500 руб. за щенка) и Москвы (1306 и 4500 руб. соответственно).

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

В 2017 году компания Nestlé Purina PetCare провела исследование компаний, куда можно приходить на работу с домашними животными. В опросе приняли участие 3220 респондентов, имеющих постоянную работу и домашнее животное. Результаты показали, что в России таких компаний всего 8%. Но каждый второй из опрошенных россиян, держащих домашних животных, хотел бы взять с собой питомца на работу, если бы у него была эта возможность. Одним из первых в России разрешил сотрудниками приводить на работу их домашних питомцев столичный офис Mars Inc. Также нет запрета на животных в московском офисе рекламно-коммуникационного агентства BBDO Group, в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в агентстве «Digital Мастерская».

домашние животные офис работодатели
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Первые морды: домашние животные лидеров государств
Политика
Россияне назвали сумму, которую готовы заплатить за щенка и котенка
Общество
Пес с ними: зачем российские компании пускают в офис животных
Свое дело
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter