Пес с ними: зачем российские компании пускают в офис животных

Отечественные работодатели все чаще разрешают сотрудникам приводить на работу собак, кошек и других животных. Кадровики надеются, что это повысит если не эффективность, то хотя бы лояльность сотрудников

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Я регулярно появляюсь на работе с уайт-терьером Шанти, — говорит Анна Вестринская, основатель и генеральный директор агентства «Digital Мастерская». — Собака позволяет сотрудникам снять напряжение: если кто-то засиделся за компьютером, то может поиграть с ней. Я беру Шанти даже на собеседования с соискателями: если кандидат сильно волнуется, собака помогает разрядить обстановку».

В Россию приходит мода на pet-friendly офисы: компании разрешают сотрудникам брать на работу своих кошек, собак и даже ручных крыс. Первой страной, где появилась эта практика, были США, где некоторые компании пустили животных в офисы еще 20 лет назад. Сейчас две трети кадровиков американских компаний считают, что присутствие домашнего питомца положительно сказывается на работе сотрудников и их лояльности. Какие цели ставят перед собой российские работодатели, решившие допустить в офис животных?

Взяли след

Одним из первых в России разрешил сотрудниками приводить на работу своих домашних любимцев столичный офис Mars Inc. Компания, которая производит не только шоколад, но и корма для кошек и собак (ей принадлежат бренды Whiskas, Pedigree, Kitekat и др.), внедрила это новшество в августе 2016 года. «Pet-friendly офисы в зарубежных подразделениях Mars существуют уже более 20 лет, — говорит Елена Селиванова, менеджер по корпоративным отношениям российского отделения Mars. — Пообщавшись с нашими коллегами из зарубежных офисов, мы узнали, что возможность приводить на работу животных сильно повышает лояльность сотрудников к компании, и решили ввести эту практику и у нас».

Такая возможность появилась после переезда в бизнес-центр «Алкон» у станции метро «Сокол»: руководству удалось договориться с арендодателем о возможности приводить собак на два из четырех этажей здания. «Мы сразу решили, что письменно оговорим все ситуации — это поможет избежать возможных проблем в дальнейшем, — рассказывает Селиванова. — Прежде всего мы сразу обозначили, что разрешаем приводить в офис только собак. Кошки не очень любят, когда их перевозят из одного помещения в другое, а держать в одном пространстве кошек и собак небезопасно». При этом в офисе есть специальная комната, где живут кошки, которые раньше дегустировали корм, а теперь «вышли на пенсию».

Чтобы воспользоваться опцией, сотрудник должен предварительно написать письмо-обязательство, где подтверждает, что его собака здорова, а затем уточнить у соседей по офисному пространству, не против ли они. Появляясь в офисе с собакой, хозяин регистрирует ее на ресепшене и получает желтый флажок «Сегодня я работаю со своим питомцем». Ежедневно в офисе Mars присутствует по три-четыре собаки на каждом из двух этажей. Здесь есть два специальных сотрудника — «омбудсмена», как называет их Селиванова. К ним могут обратиться владельцы животных с вопросами о воспитании своих питомцев, а также сотрудники компании, недовольные поведением приведенных в офис собак.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Селиванова не называет точных затрат на введение новой опции, но уверяет, что расходы были минимальными: потратиться пришлось только на диспенсеры с пакетами для уборки за собаками (их расположили на pet-friendly этажах), изготовление пластиковых беджей для животных и флажки. Отдача от нововведения, по словам Селивановой, с лихвой окупила затраты. «Возможность приводить собаку на работу влияет на формирование позитивной атмосферы внутри коллектива, — замечает она. — Часто бывает, что новые сотрудники, впервые приведя питомца на работу, в течение дня знакомятся со всем этажом. Что касается повышения работоспособности, могу сказать по своему опыту: когда я прихожу в офис с собакой, то успеваю за день сделать больше, чем обычно».

Разрешено то, что не запрещено

Большинство российских компаний, в офисы которых можно прийти с домашним животным, формально pet-friendly не становились: сотрудникам просто не запрещают это делать. Например, в московском офисе рекламно-коммуникационного агентства BBDO Group на Дербеневской набережной ежемесячно бывает по восемь–десять собак, кошек и других животных, но никакого регламента относительно их присутствия на рабочем месте в компании нет. «У нас действует скорее политика ответственной демократии, когда свобода не есть вседозволенность, — говорит HR-директор BBDO Group Анастасия Алехина. — Сотрудники могут приводить на работу любых питомцев, но только в том случае, если коллеги не возражают. Например, в ИТ-отделе долго жила крыса, в PR-отделе — кролик, а утро административного департамента начиналось с трелей птиц. Но во всех этих случаях животные находились в специальной клетке или вольере, а все сотрудники этих отделов не возражали против их присутствия».

Сергей Верейкин, генеральный директор PR-агентства Mint (входит в BBDO Group), время от времени приводит в офис своего йоркширского терьера. Верейкин уверен, что его присутствие на работе оказывает терапевтический эффект. «Для меня погладить собаку в офисе — это антистресс: бывает, кто-то испортит настроение, а собака его сразу поднимет, — поясняет он. — К тому же какая бы креативная работа ни была, все равно периодически возникает ощущение рутины, а с Йосей есть возможность разнообразить будни».

Фото: Владислав Шатило / РБК

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) не запрещает сотрудникам приходить на работу со своими домашними животными, но эта возможность ограничивается одним днем — субботой. «Мы негласно ввели такое правило: если тебе приходится работать в субботу, приводи с собой друга, — рассказывает Екатерина Воробьева, руководитель пресс-службы РАЭК. — Никто не злоупотребляет этой опцией даже по субботам, прекрасно понимая, что кому-то это может не нравиться. К тому же иногда самому питомцу комфортнее и безопаснее остаться дома: для не очень социализированного животного встреча с незнакомыми людьми будет стрессом».

Пряник преткновения Появление животных в офисе несет с собой определенные риски. Так, в американских судах время от времени рассматриваются дела о собачьих укусах, полученных на рабочем месте. Иногда суд признает виновником работодателя, иногда — владельца животного. Представители российских компаний утверждают, что у них таких случаев пока не было. Конфликты чаще носят комический характер. Например, как-то раз работник Mars ушел, оставив на полу сумку, а вернувшись, обнаружил, что собака одного из коллег вытащила из сумки тульский пряник и съела его. «Ситуация, конечно, неприятная, но выговор владельцу собаки мы делать не стали — решили все простым обсуждением», — говорит Елена Селиванова. Начиная с 2016 года руководство московского офиса Mars получило всего две-три жалобы сотрудников на то, что собаки коллег мешают им работать. Во всех случаях конфликт разрешился после того, как «собачий омбудсмен» рекомендовал владельцам проблемных собак обратиться к кинологу. У «омбудсмена», по словам Селивановой, есть также право запретить сотруднику приводить собаку на работу, но подобных прецедентов еще не было. Если новый сотрудник Mars страдает от аллергии, ему предлагают выбрать этаж, на который приходить с питомцами запрещено.

Часть атмосферы

Мода на домашних животных в офисе пришла в Россию из США, отмечает Антон Генкин, старший продакт-менеджер австралийской компании — разработчика программного обеспечения Atlassian. «В Америке pet-friendly офисы стали использоваться работодателями как инструмент для удержания сотрудников около 20 лет назад, а потом его стали применять и в других странах, — говорит он. — Сейчас у нас в Сиднее дефицит кадров в ИТ-отрасли, поэтому Atlassian внедрила этот инструмент для привлечения и удержания сотрудников. Я думаю, скоро это станет трендом и в России».

По данным Американской ассоциации производителей зоотоваров, около 20% компаний США разрешают брать в офис домашних животных. Среди них, например, такие гиганты, как Google и Amazon. 76% американских зверей, которые «работают» вместе с хозяевами, — собаки (в офисах Amazon их «трудится» целых 6 тыс.). А в Европе и России компаний, разрешающих появляться на работе с животными, пока немного: как показало исследование, проведенное Nestlé Purina PetCare в 2017 году (опрос среди 3220 респондентов, имеющих постоянную работу и домашнее животное), всего около 12% по всей Европе работают в pet-friendly офисах. В России таких всего 8%. Но каждый второй из опрошенных россиян, держащих домашних животных, хотел бы взять с собой питомца на работу, если бы у него была эта возможность.

В США компании, допускающие в офис животных, зачастую руководствуются научными исследованиями, где говорится о положительном влиянии кошек и собак на рабочие процессы. Например, было неоднократно показано, что присутствие собак и кошек помогает создать в коллективе атмосферу сотрудничества — в присутствии животных работники реже конфликтуют и легче договариваются. Другие исследования свидетельствуют, что такое присутствие снижает уровень стресса в офисе и настраивает людей на позитив.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Опрошенные РБК российские компании, впрочем, подобными соображениями почти не руководствуются. «C точки зрения удержания сотрудников эта опция в российских компаниях стоит далеко не на первом месте, — говорит Алексей Захаров, президент SuperJob. — Но тут вот в чем дело: там, где можно работать с питомцами, как правило, существует еще много всего — можно ходить в шортах, слушать музыку, спать на рабочем месте. Если все это работает в связке, то очень сильно влияет на то, насколько комфортно сотрудникам находиться на рабочем месте».

С тем, что животные на работе не самоцель, а часть комфортной рабочей обстановки, соглашается Анастасия Алехина. «Мы стремимся создать для работников максимально комфортные условия труда. Для тех, у кого есть животные, возможность привести их с собой — просто дополнительная приятная опция, которую мы не запрещаем», — объясняет Алехина. Иными словами, дружелюбие к животным вписывается в востребованную сейчас концепцию неформального офиса, где сотрудники могут чувствовать себя почти так же свободно, как дома.

Считается, что популярность неформального офиса растет по мере того, как в поколении миллениалов — людей, родившихся между 1981 и 2000 годом, — растет доля работающих. Исследования подтверждают, что именно миллениалы больше других категорий ценят возможность приводить на работу домашних животных. Согласно исследованию американской сети ветеринарных клиник Banfield Pet Hospital, 43% миллениалов и лишь 23% более взрослых людей считают, что работодатели должны разрешать пребывание в офисе животных. Из этого можно сделать вывод, что в ближайшем будущем число pet-friendly компаний в России будет расти.