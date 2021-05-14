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Палестино-израильский конфликт ,  
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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 119 палестинцев

Фото: Fatima Shbair / Getty Images
Фото: Fatima Shbair / Getty Images

Число погибших в результате израильских авианалетов на сектор Газа и обстрелов выросло до 119 человек, ранения получили 800 человек, говорится на сайте Минздрава палестинского анклава. Среди 119 погибших — 31 ребенок и 19 женщин.

Израиль 13 мая сообщал о семи погибших со своей стороны.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился в начале мая на фоне протестов в Восточном Иерусалиме, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Там из-за выселения арабских семей начались столкновения между арабским населением и израильской полицией. Боевики палестинского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, вмешались в ситуацию, после чего стороны начали наносить ракетные удары по территориям друг друга.

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Фото:Fatima Shbair / Getty Images

Всего с начала обострения ситуации по Израилю было выпущено свыше 1,6 тыс. ракет, часть из которых упали, часть — были перехвачены системой ПВО «Железный щит». За последнюю ночь по территории страны из сектора Газа запустили 190 ракет, передала Армия обороны Израиля.

Материал дополняется

Израиль сектор Газа погибшие Палестина
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