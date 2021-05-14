В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

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Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает RT со ссылкой копию письма парламентария на имя министра труда Антона Котякова.

Сухарев в письме отметил, что люди пенсионного возраста обычно наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям при сезонных инфекциях. Также они часто бывают финансово стеснены в средствах, когда речь заходит о покупке средств индивидуальной защиты, написал депутат.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. руб., выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в его обращении.

По его мнению, такое пособие можно выдавать в виде именного сертификата на покупку или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать деньги исключительно на установленные цели.