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Пандемия коронавируса ,  
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В мэрии Москвы сочли маловероятной отмену масочного режима

Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Вероятность отмены масочно-перчаточного режима в Москве невелика. Об этом сообщил в интервью «Эху Москвы» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Нет пока финального решения по одной простой причине, что коронавирус еще не побежден. Все-таки маски и печатки, дистанция помогают спасать жизни — это уже доказанный факт», — сказал он.

По его словам, контроль за соблюдением масочного режима проводится «практически везде» и процент ношения масок «достаточно высокий».

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Фото:Кирилл Брага / ТАСС

Помимо этого, Немерюк заявил, что решение о возобновлении работы фестивалей в Москве примут после майских праздников. «Скорее всего, возобновят», — добавил он.

Накануне ГКУ «Организатор перевозок» сообщило, что в течение всех майских праздников наличие масок и перчаток у пассажиров в общественном транспорте Москвы будут проверять более 1,2 тыс. контролеров.

По данным управления, 99% пассажиров спускаются в метро в масках и около 70% — в перчатках, однако, пройдя турникеты, многие снимают средства защиты. С такими нарушителями и будут бороться, заверили в ГКУ.

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Обязательный масочно-перчаточный режим действует в городском транспорте с 12 мая 2020 года, соответствующий указ из-за пандемии COVID-19 подписал мэр столицы Сергей Собянин. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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