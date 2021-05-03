В мэрии Москвы сочли маловероятной отмену масочного режима

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Вероятность отмены масочно-перчаточного режима в Москве невелика. Об этом сообщил в интервью «Эху Москвы» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Нет пока финального решения по одной простой причине, что коронавирус еще не побежден. Все-таки маски и печатки, дистанция помогают спасать жизни — это уже доказанный факт», — сказал он.

По его словам, контроль за соблюдением масочного режима проводится «практически везде» и процент ношения масок «достаточно высокий».

Помимо этого, Немерюк заявил, что решение о возобновлении работы фестивалей в Москве примут после майских праздников. «Скорее всего, возобновят», — добавил он.