В Химках мужчина кинул телевизор в Вечный огонь

Житель подмосковных Химок бросил телевизор в Вечный огонь, сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратился очевидец, который рассказал, что неизвестный кинул в огонь у обелиска «Отстоявшим Отчизну» телевизор.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого по горячим следам, им оказался 32-летний мужчина. Результаты медицинского освидетельствования показали, что задержанный употребил наркотики.

Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК (вандализм), максимальное наказание по ней — арест на срок до трех месяцев. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.