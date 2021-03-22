В Санкт-Петербурге подростки забросали Вечный огонь снегом

Фото: Никита Попов / РБК

В Петербурге подростки забросали снегом Вечный огонь, полиция их разыскивает, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел накануне, 21 марта, в Верхнем парке Красного села, около половины пятого вечера.

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что двое неизвестных подростков снегом затушили пламя и скрылись в сторону улицы Равенства», — сообщили в полиции.

В МВД также сообщили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Издание «Фонтанка» сообщает, что на видео с камер наблюдения видно, что это были девочка и мальчик, на вид 10–12 лет.