В Санкт-Петербурге подростки забросали Вечный огонь снегом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Bloomberg узнал о роли ОАЭ в секретных переговорах Индии и Пакистана Политика, 11:45 Как учесть убытки за прошлые периоды и не разозлить налоговую Pro, 11:36 Следствие попросило арестовать губернатора Белозерцева на два месяца Общество, 11:33 Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо» Спорт, 11:32 Эксперты назвали лидирующие и отстающие по цифровизации отрасли в России Индустрия 4.0, 11:30  Оксфордский университет сообщил о безопасности вакцины AstraZeneca Общество, 11:28 Ургант сообщил о заражении коронавирусом Общество, 11:27 РФПИ договорился о производстве «Спутник V» с индийской Virchow Biotech Общество, 11:26 Семь важных фактов о протоколе передачи данных LoRaWAN Партнерский материал, 11:23 В России за сутки выявили 9,2 тыс. случая заболевания COVID-19 Общество, 11:23 В Санкт-Петербурге подростки забросали Вечный огонь снегом Общество, 11:19 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 11:18 «Пузырь биткоина лопнет после $300 тыс.». Прогноз Бобби Ли Крипто, 11:16 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта Общество, 11:16
Общество ,  
0 

В Санкт-Петербурге подростки забросали Вечный огонь снегом

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Петербурге подростки забросали снегом Вечный огонь, полиция их разыскивает, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел накануне, 21 марта, в Верхнем парке Красного села, около половины пятого вечера.

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что двое неизвестных подростков снегом затушили пламя и скрылись в сторону улицы Равенства», — сообщили в полиции.

В МВД также сообщили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Издание «Фонтанка» сообщает, что на видео с камер наблюдения видно, что это были девочка и мальчик, на вид 10–12 лет.

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге погас вечный огонь
Общество
<p>Женщина с ребенком смотрят на &laquo;вечный огонь&raquo; на Марсовом поле в Санкт-Петербурге</p> <div></div>

Также 21 марта в Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь в парке Победы в Тольятти. Работу памятника оперативно восстановили службы городского хозяйства.

Это не первый раз, когда дети гасят с помощью снега Вечный огонь в Красном селе. Так, 19 декабря 2020 года в Красном Селе задержали двух девочек-подростков, забросавших Вечный огонь снежками. С несовершеннолетними провели профилактическую беседу, а их родители были привлечены к административной ответственности «за ненадлежащее воспитание».

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

Вечный огонь хулиганство Санкт-Петербург подростки
Материалы по теме
Полиция Оренбурга нашла разбивших молотком памятник Гагарину детей
Общество
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
Общество
Неизвестные забросали снегом Вечный огонь в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter