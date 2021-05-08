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СК начал проверку из-за сообщений об отравлении людей в кафе в ЯНАО

Фото: burgerlbt / VK
Фото: burgerlbt / VK

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа следователи начали проверку из-за сообщений об отравлении посетителей кафе «Бургер Хаус». Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

«Следственным отделом по городу Лабытнанги следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации о том, что несколько жителей Лабытнанги обратились в больницу с одинаковыми симптомами после посещения кафе «Бургер Хаус», — говорится в сообщении.

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Об отравлении 25 человек ранее сообщал телеканал «Вести. Ямал» со ссылкой на данные правоохранителей. Там указывали, что 17 человек были госпитализированы и еще восемь лечатся на дому.

Местное ИА «Ямал.Про» указывало, что отравившихся — 50 человек. Среди них есть несовершеннолетние. По данным агентства, посетители кафе ели шаурму.

Об отравлении писали и сами жители региона в социальных сетях.

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Проверку по факту случившегося организовала также городская прокуратура. Ведомство проверит кафе на соблюдение требований законодательства в сфере оказания услуг общественного питания.

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