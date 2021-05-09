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Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре во Флориде

В Авентуре (находится на юге штата Флорида) в торговом центре Aventura Mall произошла стрельба, сообщил телеканал Local 10 News.

По информации полиция, стрельба произошла после ссоры между двумя группами людей в одном из магазинов. Спор перерос в драку, после чего один из участников конфликта начал размахивать оружием, а другой в ответ достал пистолет и открыл огонь.

В результате происшествия были ранены три человека, их доставили в ближайшую больницу, сообщили в полиции. По ее данным, все пострадавшие входили в группы, между которыми произошел конфликт.

В то же время в пожарной службе сообщили, что в результате происшествия пострадали пять человек, передает NBC News.

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Ранее на этой неделе стрельбу в одной из школ в американском штате Айдахо устроила шестилетняя девочка. Она ранила из пистолета двоих учеников и одного взрослого, их жизнь вне опасности. Девочку обезоружил один из учителей, после чего ее отправили под стражу.

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