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Палестино-израильский конфликт ,  
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СБ ООН обсудит обострение ситуации вокруг сектора Газа

Государства — члены Совеа Безопасности ООН планируют обсудить эскалацию напряженности между Израилем и Палестиной в воскресенье, 16 мая, сообщила постоянный представитель США при международной организации Линда Томас-Гринфилд в своем Twitter.

«Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации в Израиле и секторе Газа в воскресенье», — сообщила она в Twitter.

Армия Израиля поразила штаб внутренней безопасности ХАМАС
Общество

Отношения между Израилем и Палестиной обострились на фоне протестов и столкновений в Восточном Иерусалиме из-за выселения арабских семей. 10 мая в ситуацию вмешались боевики палестинского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа. Израиль не стал выполнять требования боевиков, тогда они начали наносить ракетные удары. Израильская армия в ответ поразила объекты ХАМАС.

Позже израильские военные начали воздушную и наземную атаку в секторе Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что она будет длиться «столько, сколько потребуется». В ответ боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Беэр-Шева и Сдерот.

Как в Израиле проходят столкновения между евреями и арабами. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Американский президент Джо Байден ранее выразил надежду, что палестино-израильский конфликт прекратится «раньше», а не «позже». МИД России призывал стороны «не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности».

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