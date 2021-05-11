Синоптик пообещал москвичам самый теплый день с начала мая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 11 Общество, 11:10 Второго напавшего на школу в Казани убили Общество, 11:06 В Италии выставили на продажу дизельный УАЗ-469 за 1,8 млн рублей Авто, 11:06 Люди выпрыгивают из окон школы, где открыли стрельбу. Видео Общество, 11:06 Президент Татарстана зашел в школу в Казани, где была стрельба Общество, 11:04 Очевидцы сообщили о взрыве во время стрельбы в казанской школе Общество, 11:01 Как пережить изменения на рынке товаров и услуг b2b — опыт «СберМаркета» Pro, 11:00 Ярче любых звезд: как найти Венеру на небе РБК и ПСБ, 10:58 В Думе предложили запретить адвокатам проходить в колонии с телефонами Общество, 10:54 Синоптик пообещал москвичам самый теплый день с начала мая Город, 10:54 Акции Сбербанка упали на 5% после дивидендной отсечки Инвестиции, 10:48 Запасы Ethereum на криптобиржах снизились до минимума за два года Крипто, 10:46 Генсек ООН оценил перспективы размещения миротворцев в Донбассе Политика, 10:45 Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж Общество, 10:43 
Город ,  
0 

Синоптик пообещал москвичам самый теплый день с начала мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вторник 11 мая станет самым теплым днем с начала месяца в столице, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура в Москве составит 22–23 градуса тепла, в районах Московской области — 18–23 градуса.

«Неделя будет гораздо более комфортная, чем в начале мая. Температура будет выше нормы. Но сухой день [на этой неделе] будет только сегодня, начиная с завтрашнего дня будут идти кратковременные дожди», — отметил Леус.

В Гидрометцентре спрогнозировали сроки наступления летней погоды в Москве
Общество

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, что на этой неделе температура превысит норму в центре Европейской России, а в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь придет аномальное тепло. По словам синоптика, в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов тепла.

По его словам, из-за особенностей перемещения воздушных масс в некоторых областях Северо-Западного федерального округа в начале недели будет даже теплее, чем в центре Европейской России. Так, в Новгородской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областях температура будет выше, чем в Москве. Температуры в этих регионах достигнут значений в 21–25 градусов.

Погода новости «Фобос» погода в Москве
Материалы по теме
Синоптики опровергли прогноз об аномальной жаре летом
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали сроки наступления летней погоды в Москве
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное тепло в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter