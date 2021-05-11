Синоптик пообещал москвичам самый теплый день с начала мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вторник 11 мая станет самым теплым днем с начала месяца в столице, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура в Москве составит 22–23 градуса тепла, в районах Московской области — 18–23 градуса.

«Неделя будет гораздо более комфортная, чем в начале мая. Температура будет выше нормы. Но сухой день [на этой неделе] будет только сегодня, начиная с завтрашнего дня будут идти кратковременные дожди», — отметил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, что на этой неделе температура превысит норму в центре Европейской России, а в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь придет аномальное тепло. По словам синоптика, в Центральном федеральном округе ожидается от 19 до 25 градусов тепла.