В Гидрометцентре спрогнозировали сроки наступления летней погоды в Москве

В начале следующей недели Москву ожидает резкое потепление, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура начнет расти с понедельника, 10 мая. Уже тогда она поднимется до плюс 18-20 градусов.

«С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе. Погода будет летней. Если в ночь на вторник и среду температура будет еще ниже 10 градусов тепла, то в ночь на четверг, пятницу и субботу будет уже 11-16 градусов тепла», — сказал Вильфанд.

В Москве дневная температура на следующей неделе будет колебаться в районе плюс 22-24 градусов, а в области она достигнет плюс 26 градусов, добавил он. «Это просто типичная летняя погода», — отметил метеоролог.