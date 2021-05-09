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В Гидрометцентре спрогнозировали сроки наступления летней погоды в Москве

В начале следующей недели Москву ожидает резкое потепление, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура начнет расти с понедельника, 10 мая. Уже тогда она поднимется до плюс 18-20 градусов.

«С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе. Погода будет летней. Если в ночь на вторник и среду температура будет еще ниже 10 градусов тепла, то в ночь на четверг, пятницу и субботу будет уже 11-16 градусов тепла», — сказал Вильфанд.

В Москве дневная температура на следующей неделе будет колебаться в районе плюс 22-24 градусов, а в области она достигнет плюс 26 градусов, добавил он. «Это просто типичная летняя погода», — отметил метеоролог.

В Гидрометцентре дали прогноз на лето
Общество
Фото:АГН «Москва»

Вильфанд ранее также спрогнозировал, каким будет лето в европейской части страны. По его словам, в этом году температура в летние месяцы будет близка к норме или незначительно превысит ее.

«Персиковое» лето, когда температура будет превышать норму на один-два градуса, ждет и жителей центральной части России, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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