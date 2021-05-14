Глава Нижегородской области пообещал оказать помощь семье убитой девочки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь семье убитой в Балахнинском районе 12-летней девочки, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона, поступившем в РБК.

Глава региона выразил соболезнования родным школьницы.

«Ужасная новость. Таким поступкам нет оправдания», - отметил Никитин, слова которого приводит пресс-служба. Он выразил надежду, что «правоохранительные органы максимально жестко и оперативно отреагируют на ситуацию».

Поручение об оказании помощи губернатор дал своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову и главе Балахнинского района Александру Галкину. «Также важно освободить сейчас близких от вопросов, связанных с организацией похорон», — добавил он.