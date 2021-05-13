Израиль из-за обострения в секторе Газа мобилизует еще 9 тыс. резервистов

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Силы обороны Израиля дополнительно мобилизуют 9 тыс. человек из-за обострения ситуации в секторе Газа. Соответствующее поручение дал министр обороны страны Бени Ганц, передает The Times of Israel.

Резервисты будут проходить службу в трех военных округах. Солдаты, регулярно дислоцирующиеся там, будут отправлены для выполнения других задач, рассказали в Минобороны.

Обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной произошло из-за решения израильских властей выселить несколько арабских семей из района Храмовой горы в Восточном Иерусалиме. После этого начались столкновения между арабскими протестующими и израильской полицией. Израильская полиция разогнала прихожан мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.