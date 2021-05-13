Израиль из-за обострения в секторе Газа мобилизует еще 9 тыс. резервистов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 74,36 (+0,32) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 89,93 (+0,09) Инвестиции, 14:09
Курс молодого бойца и цифровизация против всплеска насилия в школах Общество, 22:22 Как поддержать человека, не решая за него проблемы РБК Стиль и Victory Park, 22:20 Хинштейн сообщил о задержании сына экс-губернатора Мордовии в Шереметьево Политика, 22:15 Экс-игрок ЦСКА подписал контракт с клубом НБА Спорт, 22:10 Солистка «Тату» на праймериз единороссов раскритиковала реформу пенсий Политика, 22:07 Британский суд разрешил экс-жене Потанина вновь судиться за имущество Общество, 21:53 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 21:48 Глава промоушена оценил слова Кадырова о подставных боях в UFC Спорт, 21:30 Израиль из-за обострения в секторе Газа мобилизует еще 9 тыс. резервистов Политика, 21:09 Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance Крипто, 21:05 Юристы оценили конституционность изменения возрастного ценза на оружие Общество, 21:04 Медведчука отправили под домашний арест Политика, 20:54 Пашинян обратится в ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном Политика, 20:48 МВД показало обрезанную версию нападения на медиадиректора «Спартака» Спорт, 20:41
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Израиль из-за обострения в секторе Газа мобилизует еще 9 тыс. резервистов

Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Силы обороны Израиля дополнительно мобилизуют 9 тыс. человек из-за обострения ситуации в секторе Газа. Соответствующее поручение дал министр обороны страны Бени Ганц, передает The Times of Israel.

Резервисты будут проходить службу в трех военных округах. Солдаты, регулярно дислоцирующиеся там, будут отправлены для выполнения других задач, рассказали в Минобороны.

Путин обсудил с генсеком ООН пандемию и конфликт Израиля с Палестиной
Политика
Фото:Hatem Moussa / AP

Обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной произошло из-за решения израильских властей выселить несколько арабских семей из района Храмовой горы в Восточном Иерусалиме. После этого начались столкновения между арабскими протестующими и израильской полицией. Израильская полиция разогнала прихожан мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Как в Израиле проходят столкновения между евреями и арабами. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Стороны обстреливают друг друга ракетами и используют беспилотники. По данным на утро 13 мая, в результате операции «Страж стен», начатой израильской армией в ответ на обстрелы из сектора Газа, на палестинской территории поражено около 600 объектов, которые боевики ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» использовали для военных целей. Накануне израильские власти заявили о планах провести в cекторе Газа наземную операцию.

Израиль Палестина конфликт мобилизация
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Путин обсудил с генсеком ООН пандемию и конфликт Израиля с Палестиной
Политика
Как в Израиле проходят столкновения между евреями и арабами. Фоторепортаж
Общество
Росавиация посоветовала авиакомпаниям облетать район Палестины и Израиля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter