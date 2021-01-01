Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка во Владимирской области

Задержанный 26-летний житель деревни Макариха (Фото: Следственный комитет РФ)

Камешковский районный суд Владимирской области постановил поместить под стражу на два месяца местного жителя, который похитил и почти два месяца удерживал у себя дома семилетнего мальчика. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу на два месяца, до 19 января», — сказали в суде.

Мальчик пропал 28 сентября, не вернувшись домой после школы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В четверг, 20 ноября, правоохранители задержали 26-летнего жителя деревни Макариха Камешковского района Владимирской области, в его доме был обнаружен разыскиваемый ребенок.