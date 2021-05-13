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Палестино-израильский конфликт ,  
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Путин обсудил с генсеком ООН пандемию и конфликт Израиля с Палестиной

Фото: Hatem Moussa / AP
Фото: Hatem Moussa / AP

Президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем прекращение насилия между Израилем и палестинцами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В свете эскалации палестино-израильского конфликта констатировано, что первоочередной задачей является прекращение насильственных действий с обеих сторон и обеспечение безопасности гражданского населения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин с Гутерришем также говорили о совместных усилиях по борьбе с пандемией коронавируса, в частности, обсудили вопросы вакцинации и лечения заболевания, возвращение беженцев, оказание гуманитарной помощи, восстановление экономики и социальной инфраструктуры в Сирии.

Кроме того, российский президент и генсекретарь ООН обсудили ситуацию в Ливии, Йемене и в Афганистане, а также проблемы изменения климата.

В пресс-службе добавили, что в заключение Путин обсудил с Гутерришем Всемир­ную конференцию ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу в России в 2022 году.

Крупнейшее с 2014 г. обострение палестино-израильского конфликта. Главное
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Фото:Khalil Hamra / AP

Обострение вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной произошло из-за процесса в израильском суде о выселении нескольких арабских семей из района Храмовой горы в Восточном Иерусалиме. После этого начались столкновения между арабскими протестующими и израильской полицией.

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10 мая израильская армия сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты. Позже военные зафиксировали еще два пуска из Газы, ракеты упали на территории самого сектора, не перелетев границу. В ответ на это израильские танки нанесли удары по военным постам движения ХАМАС. Министерство здравоохранения Палестины утверждало, что погибли мирные жители, в том числе и дети. 11 и 12 мая обстрелы с обеих сторон продолжились.

Нетаньяху заявил о продолжении операции против палестинских радикалов
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Израильская система противоракетной обороны &laquo;Железный купол&raquo; в действии против ракеты, выпущенной из сектора Газа, в городе Ашкелон, Израиль

В переговорном процессе по перемирию сторон участвуют Россия, ЕС, ООН и США. В комиссариате ООН по правам человека заявили, что выселение палестинцев, если оно будет осуществлено, нарушит обязательства Израиля в области международного права. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на фоне сообщений о гибели гражданского населения призвал израильские власти к «максимальной сдержанности и адекватному применению силы». При этом он назвал неприемлемыми обстрелы израильских городов.

Владимир Путин Антониу Гутерриш ООН Израиль Палестина
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