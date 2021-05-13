Путин обсудил с генсеком ООН пандемию и конфликт Израиля с Палестиной

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Президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем прекращение насилия между Израилем и палестинцами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В свете эскалации палестино-израильского конфликта констатировано, что первоочередной задачей является прекращение насильственных действий с обеих сторон и обеспечение безопасности гражданского населения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин с Гутерришем также говорили о совместных усилиях по борьбе с пандемией коронавируса, в частности, обсудили вопросы вакцинации и лечения заболевания, возвращение беженцев, оказание гуманитарной помощи, восстановление экономики и социальной инфраструктуры в Сирии.

Кроме того, российский президент и генсекретарь ООН обсудили ситуацию в Ливии, Йемене и в Афганистане, а также проблемы изменения климата.

В пресс-службе добавили, что в заключение Путин обсудил с Гутерришем Всемир­ную конференцию ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу в России в 2022 году.