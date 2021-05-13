Эксперты ответили на данные об активности нейтронов на Чернобыльской АЭС

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Нейтроны в разрушенном блоке Чернобыльской АЭС будут присутствовать в любом случае, поскольку они есть в любом ядерном топливе за счет реакции спонтанного деления. Об этом РБК заявил заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, профессор Георгий Тихомиров.

По его словам, говорить о новых реакциях неверно. «Если говорить о данных, что немного изменился вот этот фон, поток нейтронов, то это может быть вызвано различными причинами, в частности, попаданием воды, грунтовых каких-то вод, это в принципе свидетельствует о каких-то процессах, но они точно неопасны», — считает Тихомиров.

Накануне ученые Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины заявили о росте плотности потока нейтронов после сооружения новой защитной оболочки над четвертым энергоблоком атомной электростанции. По их словам, к росту количества нейтронов привело то, что новая арка над разрушенным в результате аварии энергоблоком (она накрыла устаревший саркофаг «Укрытие») исключила поступление осадков внутрь, в результате начался процесс испарения и потери влаги лавообразными топливосодержащими материалами (ТСМ), которые скопились в одном из подреакторных помещений «Укрытия».

Однако, как считает Тихомиров, опасности нет. «Первый саркофаг сразу после аварии был связан с тем, чтобы пыль не разлеталась, чтобы они не уходили в окружающую среду. Сейчас возвели конфайнмент (изоляционное сооружение НБК, его сдали в эксплуатацию в 2019-м. — РБК). Но все локализовано», — рассказал ученый.