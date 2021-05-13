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Технологии и медиа ,  
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Эксперты ответили на данные об активности нейтронов на Чернобыльской АЭС

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Нейтроны в разрушенном блоке Чернобыльской АЭС будут присутствовать в любом случае, поскольку они есть в любом ядерном топливе за счет реакции спонтанного деления. Об этом РБК заявил заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, профессор Георгий Тихомиров.

По его словам, говорить о новых реакциях неверно. «Если говорить о данных, что немного изменился вот этот фон, поток нейтронов, то это может быть вызвано различными причинами, в частности, попаданием воды, грунтовых каких-то вод, это в принципе свидетельствует о каких-то процессах, но они точно неопасны», — считает Тихомиров.

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Накануне ученые Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины заявили о росте плотности потока нейтронов после сооружения новой защитной оболочки над четвертым энергоблоком атомной электростанции. По их словам, к росту количества нейтронов привело то, что новая арка над разрушенным в результате аварии энергоблоком (она накрыла устаревший саркофаг «Укрытие») исключила поступление осадков внутрь, в результате начался процесс испарения и потери влаги лавообразными топливосодержащими материалами (ТСМ), которые скопились в одном из подреакторных помещений «Укрытия».

Однако, как считает Тихомиров, опасности нет. «Первый саркофаг сразу после аварии был связан с тем, чтобы пыль не разлеталась, чтобы они не уходили в окружающую среду. Сейчас возвели конфайнмент (изоляционное сооружение НБК, его сдали в эксплуатацию в 2019-м. — РБК). Но все локализовано», — рассказал ученый.

О том, что ситуация на четвертом энергоблоке контролируема и неопасна, также заявил РБК руководитель «Атоминфо-Центра», главный редактор портала Atominfo Александр Уваров. «Украинские ученые не скрывают в своем заявлении, что их программу мониторинга состояния четвертого блока не обеспечивают должными, на их взгляд, ресурсами. Так что, на мой взгляд, дело здесь не в опасности, а в деньгах», — считает Уваров.

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По его словам, корректней говорить, что реакции спонтанного деления на ЧАЭС происходила всегда. «У изотопов урана есть такой природный феномен, как спонтанное деление (деление без внешнего воздействия). Это редкий процесс, но тем не менее в результате него в местах скопления урана фиксируется нейтронный поток (хотя и очень низкий)», — заявил Уваров.

При этом ученый также считает, что изменение нейтронных потоков связано со строительством нового саркофага и сокращением доступа воды внутрь блока.

Так же считает и заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ РАН), доктор технических наук Игорь Линге. По его словам, регистрация большего количества нейтронов связана с сокращением количества воды. «Может быть, локально где-то перераспределение влажности произошло. Вероятность развития каких-то фатальных событий практически нулевая», — сообщил он.

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Линге также отметил, что реакции на ЧАЭС-4 никогда не прекращались. «После разрушения реакторной установки их интенсивность снизилась, но большая масса урана гарантирует то, что деление будет, потому что есть так называемое спонтанное деление и есть деление под действием нейтронов. Эти процессы всегда идут и в свежем топливе и так далее, просто их интенсивность очень мала и не представляет серьезных проблем для обеспечения радиационной безопасности», — считает ученый.

Авторы
Екатерина Костина Екатерина Костина, Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
АЭС Чернобыльская АЭС ученые эксперты
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