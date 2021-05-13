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В РАН оценили статью в Science про цепную реакцию на Чернобыльской АЭС

Рабочие около разрушенного в результате аварии 4-ого энергоблока Чернобыльской АЭС под изоляционным арочным сооружением
Рабочие около разрушенного в результате аварии 4-ого энергоблока Чернобыльской АЭС под изоляционным арочным сооружением (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Авторы статьи в научном журнале Science о реакции деления в захороненном поврежденном ядерном топливе на Чернобыльской атомной электростанции пытаются привлечь внимание к уже давно известным явлениям. Об этом говорится в заявлении Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН).

На прошлой неделе журнал Science опубликовал материал, в котором говорится, что на Чернобыльской атомной станции датчики фиксируют реакции деления в захороненном поврежденном ядерном топливе. Один из авторов, химик Нил Хайятт из Университета Шеффилда (Великобритания) сравнил происходящие с «тлеющими углями в мангале для барбекю». Сотрудник Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины Максим Савельев, чье мнение приводится в статье, указал, что это говорит о возможности новой аварии на ЧАЭС.

«В статье сделана попытка привлечь внимание к исследовательским работам, которые ведутся на Чернобыльской АЭС, а также к наблюдаемым явлениям, которые известны уже давно», — отметили в ИБРАЭ РАН.

Ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС
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Разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС под изоляционным арочным сооружением

И для свежего, и для отработанного ядерного топлива характерны реакции деления с образованием нейтронов, поясняют ученые из Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. «Было всегда известно, что в любом хранилище ядерного топлива есть потоки нейтронов за счет спонтанного деления», — говорится в заявлении института.

В статье Science нет конкретных численных результатов измерений, по которым можно делать какие-либо выводы об интенсивности протекающих процессов. До возможного ухудшения положения на ЧАЭС, которое потребует вмешательства в ситуацию, может пройти еще много лет, говорится в справке института РАН.

Рост интенсивности реакций деления, описанный в статье Science, возможен по нескольким причинам, поясняют ученые. В частности, он может объясняться изменением геометрии и общего физического состояния топливных образований, а также влиянием воды и ионизирующего излучения.

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Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. На атомной электростанции взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока № 4. Государственная комиссия, сформированная в СССР для расследования причин катастрофы, а также консультативный комитет МАГАТЭ пришли к выводу, что основной причиной взрыва стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные работниками энергоблока.

РАН Чернобыльская АЭС авария
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