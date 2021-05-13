В РАН оценили статью в Science про цепную реакцию на Чернобыльской АЭС

Рабочие около разрушенного в результате аварии 4-ого энергоблока Чернобыльской АЭС под изоляционным арочным сооружением (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Авторы статьи в научном журнале Science о реакции деления в захороненном поврежденном ядерном топливе на Чернобыльской атомной электростанции пытаются привлечь внимание к уже давно известным явлениям. Об этом говорится в заявлении Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН).

На прошлой неделе журнал Science опубликовал материал, в котором говорится, что на Чернобыльской атомной станции датчики фиксируют реакции деления в захороненном поврежденном ядерном топливе. Один из авторов, химик Нил Хайятт из Университета Шеффилда (Великобритания) сравнил происходящие с «тлеющими углями в мангале для барбекю». Сотрудник Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины Максим Савельев, чье мнение приводится в статье, указал, что это говорит о возможности новой аварии на ЧАЭС.

«В статье сделана попытка привлечь внимание к исследовательским работам, которые ведутся на Чернобыльской АЭС, а также к наблюдаемым явлениям, которые известны уже давно», — отметили в ИБРАЭ РАН.

И для свежего, и для отработанного ядерного топлива характерны реакции деления с образованием нейтронов, поясняют ученые из Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. «Было всегда известно, что в любом хранилище ядерного топлива есть потоки нейтронов за счет спонтанного деления», — говорится в заявлении института.