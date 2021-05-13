«Ночному губернатору» Петербурга выплатят ₽130 тыс. за волокиту в 21 год

Владимир Барсуков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Московский городской суд частично удовлетворил иск Владимира Барсукова, известного как «ночной губернатор» Петербурга, к Следственному комитету и Минфину за волокиту в расследовании убийств, совершенных 21 год назад. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда.

Решение в пользу Барсукова было принято 13 мая, а иск поступил в январе этого года, следует из картотеки суда.

Адвокат истца Константин Кузьминых подтвердил «Фонтанке», что суд признал нарушенным право на судопроизводство в разумный срок. По информации издания, Барсуков требовал взыскать в свою пользу 1,5 млн руб.

Владимир Барсуков, также известный как «ночной губернатор» Петербурга, являлся фигурантом дел о рейдерском захвате 11 объектов и организации убийства в 2000 году совладельца клуба «Голливудские ночи» Георгия Позднякова. Кроме того, следствие полагало, что он также был причастен к убийству правозащитницы и депутата Госдумы Галины Старовойтовой.