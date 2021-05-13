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«Ночному губернатору» Петербурга выплатят ₽130 тыс. за волокиту в 21 год

Владимир Барсуков
Владимир Барсуков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Московский городской суд частично удовлетворил иск Владимира Барсукова, известного как «ночной губернатор» Петербурга, к Следственному комитету и Минфину за волокиту в расследовании убийств, совершенных 21 год назад. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда.

Решение в пользу Барсукова было принято 13 мая, а иск поступил в январе этого года, следует из картотеки суда.

Адвокат истца Константин Кузьминых подтвердил «Фонтанке», что суд признал нарушенным право на судопроизводство в разумный срок. По информации издания, Барсуков требовал взыскать в свою пользу 1,5 млн руб.

ЕСПЧ присудил €15 тыс. «ночному губернатору» Петербурга Барсукову
Общество
<p>Владимир Барсуков</p> <p></p>

Владимир Барсуков, также известный как «ночной губернатор» Петербурга, являлся фигурантом дел о рейдерском захвате 11 объектов и организации убийства в 2000 году совладельца клуба «Голливудские ночи» Георгия Позднякова. Кроме того, следствие полагало, что он также был причастен к убийству правозащитницы и депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

В 2009-м суд приговорил Барсукова к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016-м он получил новый приговор — 23 года колонии строгого режима по делу о покушении на убийство и двух рейдерских захватах.

В феврале 2018 года Барсукова освободили от ответственности по делу о захвате имущества Петербургского нефтяного терминала, завода «Игристые вина» и отеля «Санкт-Петербург» из-за истечения срока давности.

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В 2017-м Европейский суд по правам человека присудил Барсукову €15 тыс. в качестве компенсации за не предоставленные ему в «Матросской Тишине» медицинские услуги. При этом сам он требовал €100 тыс.

В марте 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Барсукова к 24 годам лишения свободы. Однако защита Барсукова настаивала на том, что суд обосновывал обвинительные выводы фактами, которые не устанавливались в рамках судебного следствия.

Владимир Барсуков «ночной губернатор» Санкт-Петербург суд волокита
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